COVID-19 u dzieci. Paweł Witt o przebiegu i zespole pocovidowym PIMS

Mamy ogromny wysyp PIMS-u, czyli niewydolności wielonarządowej po przebyciu COVID-19, który mógł być u takiego pacjenta pediatrycznego bardzo często bezobjawowy. Często te dzieci musimy przyjmować do oddziałów intensywnej terapii - powiedział w TVN24 Paweł Witt, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

W tygodniu kończącym 2021 rok (od 26 grudnia do 1 stycznia) Polska odnotowała 3248 zgonów z powodu COVID-19. Dla porównania w Niemczech w ciągu tych siedmiu dni odnotowano 1801 zgonów, w Wielkiej Brytanii 921, w Kanadzie 193, w Hiszpanii 326 oraz w Izraelu 2.

Witt: przebieg COVID-19 jest bardziej dramatyczny

Do tych statystyk odniósł się we wtorek Paweł Witt, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Powiedział, że należałoby je odnieść do poziomu zaszczepienia. W jego ocenie liczba zaszczepionych osób w Polsce jest niewielka.