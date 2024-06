Nowe kierunki studiów na UJ

Zajmujący pierwsze miejsce zestawienia Perspektyw Uniwersytet Jagielloński przygotował dla kandydatów cztery nowości. To sztuczna inteligencja, East European Studies: Languages and Discourses (pl. - studia wschodnioeuropejskie: języki i dyskursy), pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz analiza danych społecznych . Pierwsze dwa są kierunkami pierwszego stopnia, kolejne drugiego stopnia. Wszystkie prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Nowe kierunki studiów na UW

Sklasyfikowany ex aequo na pierwszej pozycji rankingu Perspektyw 2023 Uniwersytet Warszawski rozbudował swoją ofertę o aż dziesięć nowych kierunków studiów. Wszystkie prowadzone są w trybie stacjonarnym. Cztery są kierunkami pierwszego stopnia. To: biofizyka, geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii oraz anglojęzyczne Social and Public Policy (pl. - polityka społeczna i publiczna) i Quantum Physics and Chemistry (pl. - fizyka kwantowa i chemia).