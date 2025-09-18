Logo strona główna
Polska

Oferta dla Niemców "położona na stole". "Dajemy propozycję, jak wyjść z twarzą"

Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Szynkowski vel Sęk o propozycji dla Niemiec: dajemy propozycję jak wyjść z tego tematu z twarzą
Źródło: TVN24
Powiązanie reparacji wojennych ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO to "oferta położona stronie niemieckiej na stole" - ocenił Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) w "Kropce nad i" w TVN24. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej podkreśliła z kolei, że prezydent Karol Nawrocki "powinien realizować politykę zagraniczną wskazaną mu przez rząd".

Podczas wizyty w Berlinie prezydent Karol Nawrocki sugerował prezydentowi RFN Frankowi-Walterowi Steinmeierowi, że spełnienie żądań reparacyjnych przełoży się na większe zaangażowanie Polski na wschodniej flance NATO - podał tygodnik "Der Spiegel". Steinmeier miał odpowiedzieć, że obie kwestie nie są ze sobą powiązane.

Niemiecki tygodnik, który rozmawiał z uczestnikami spotkania prezydentów Polski i RFN, twierdzi, że Nawrocki próbował przekonać Steinmeiera do zawarcia porozumienia. "Według uczestników rozmowy prezydent Polski powiedział: jeśli Niemcy spełnią żądania reparacyjne, Polska zrobi więcej na wschodniej flance NATO" - napisano.

Reparacje za bezpieczeństwo? Media o reakcji Berlina na propozycję Nawrockiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Reparacje za bezpieczeństwo? Media o reakcji Berlina na propozycję Nawrockiego

Świat

Szynkowski vel Sęk o reparacjach: dajemy Niemcom propozycję

O reparacjach dyskutowali w "Kropce nad i" w TVN24 Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, wiceministra edukacji narodowej oraz Szymon Szynkowski vel Sęk z Prawa i Sprawiedliwości.

- To jest oferta położona stronie niemieckiej na stole, że skoro strona niemiecka w warstwie prawnej nie uznaje roszczenia reparacyjnego, (...), ale jednocześnie nie sposób, żeby nie uznała tego, że jest to temat nierozwiązany i ciążący na wiarygodności strony niemieckiej, to dajemy propozycję, jak wyjść z tego tematu z twarzą - stwierdził Szynkowski vel Sęk.

- Jednym z takich możliwych wyjść byłoby świadczenie dodatkowych kontrybucji finansowych na rzecz wzmocnienia flanki wschodniej, czyli polskich możliwości obronnych, co służyłoby zarówno Polsce, jak i całej Unii Europejskiej, także Niemcom - wskazał. 

- To jest propozycja, na którą w tej chwili zastanawiać się będzie - jak sądzę - strona niemiecka, bo ta propozycja nie została odrzucona, więc czekamy na odpowiedź strony niemieckiej - dodał.

Lubnauer: za politykę zagraniczną w Polsce odpowiada rząd

Propozycję komentowała także Katarzyna Lubnauer.

- Rzeczywiście możemy mówić o jakiejś formule zadośćuczynienia i możemy mówić o tym, jaką formułę to zadośćuczynienie mogłoby mieć. Natomiast jeżeli pan prezydent jeszcze przed wyjazdem do Niemiec mówi o reparacjach, mówi o tym, o czym on chce tam rozmawiać, to ja bym chciała przypomnieć, że za politykę zagraniczną w Polsce odpowiada rząd - powiedziała.

Jej zdaniem "prezydent Nawrocki powinien dość jednoznacznie realizować politykę zagraniczną wskazaną mu przez rząd, przez pana premiera ministra spraw zagranicznych (Radosława) Sikorskiego".

Wiceministra edukacji dodała, że w tym kontekście powinniśmy pamiętać, że "mamy jednego wroga, ten wróg jest na wschodzie, to jest Rosja". - Kraje, które są na zachodzie, bardzo silnie nas wspierają. Gdy w przestrzeń Polski wleciały drony, deklaracje sojusznicze padały głównie ze strony krajów europejskich, tych na zachód od nas, które bardzo jednoznacznie nas wspierały - podkreśliła.

 - Natomiast niestety, mimo bardzo dobrego spotkania pana prezydenta z (Donaldem) Trumpem, zabrakło słów deklaracji sojuszniczej ze strony Stanów Zjednoczonych. Dla mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy w czasach, które są trudne, skupili się na tym, co jest dla nas najważniejsze. A tym, co jest najważniejsze, jest bezpieczeństwo Polaków - stwierdziła wiceministra edukacji.

Stanowisko Berlina w sprawie reparacji

Po wizycie Nawrockiego w Berlinie strona niemiecka podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko, oświadczając, że sprawa reparacji wojennych jest zamknięta i prawnie uregulowana.

Z kolei w przeddzień wizyty Nawrockiego w Berlinie pełnomocnik niemieckiego rządu ds. współpracy z Polską Knut Abraham powiedział, że potrzebne jest wypracowanie nowego podejścia do historycznej odpowiedzialności wobec Polski. Zasugerował, że mogłoby to przybrać formę pogłębionej współpracy w obszarze bezpieczeństwa.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FILIP SINGER

Katarzyna LubnauerKarol NawrockiNiemcyReparacje wojenne od NiemiecNATOII wojna światowa
