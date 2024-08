Tomczyk: to jest kłamca, człowiek, który powinien trafić na śmietnik historii

Zespół do zbadania podkomisji smoleńskiej we wrześniu zaprezentuje raport i skieruje zawiadomienia do prokuratury. Będą dotyczyć nie tylko Antoniego Macierewicza - powiedział w TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Mówił też o wątpliwościach dotyczących finansowania kampanii PiS.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 o pracach zespołu do zbadania podkomisji smoleńskiej. - To jest 20 wybitnych specjalistów, którzy zajmują się od lat audytem wojskowym. Przygotowują raport. Zgodnie z decyzją ministra obrony, do mniej więcej 10 września ten raport będzie zaprezentowany publicznie - przekazał.

Jak mówił wiceminister, jest "mnóstwo informacji, które dotyczą Antoniego Macierowicza, mnóstwo dowodów na jego kłamstwa i mnóstwo zawiadomień do prokuratury, które będą złożone przez zespół".

- Te zawiadomienia będą dotyczyły Antoniego Macierowicza, ale mogę już powiedzieć, że nie tylko. W sprawę przecież był zaangażowany również pan Błaszczak, cała grupa ludzi, która kłamała w tej sprawie. Antoni Macierewicz przeniewierzył pieniądze publiczne, wydano około 100 milionów złotych, licząc wydatki na komisję plus zniszczony samolot Tupolew, który został pocięty przez członków tej podkomisji piłami - wskazywał Tomczyk.

Ocenił, że Macierewicz "to jest kłamca, człowiek, który powinien trafić na śmietnik historii i który powinien odpowiedzieć przed prokuratorem, a później przed sądem". - Nie tylko za to, że podzielił społeczeństwo, ale za to, że kłamał publicznie setki, setki razy - podkreślił.

Tomczyk: to jest decyzja podpisana przez ministra Błaszczaka

Tomczyk mówił też o wątpliwościach dotyczących finansowania kampanii PiS. - Jeżeli partia, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, użyła państwa jak swojej własności, to powinna mieć odebrane pieniądze państwowe i odebraną subwencję. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości - podkreślił.

W studiu pokazał dokument - "decyzję pana ministra Błaszczaka". - To jest decyzja ówczesnego ministra Błaszczaka o tym, że będą w Polsce organizowane tak zwane pikniki wojskowe.

- Tych pikników miało być docelowo ponad 100. Jest podpis pana ministra Błaszczaka wraz z informacją, że on ten harmonogram akceptuje - wyjaśnił.

Jak zaznaczył Tomczyk, "to nie jest problem, że wojsko angażuje się w sprawy społeczne". - Ja sam namawiam wojsko do tego. Ale to nie znaczy, że na piknikach wojskowych można agitować za jakąś partią polityczną, bo to już jest złamanie prawa - mówił.

- A nie mam wątpliwości, że taki był cel, skoro na dwóch piknikach wojskowych pojawia się sam prezes Kaczyński. Mówi tak: "Dajcie poparcie tym, którzy pokazali, że coś potrafią, a Polskę kochają. A kto to jest? Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać po naszym kolejnym zwycięstwie w przyszłej kadencji. Głosujcie na Zjednoczoną Prawicę". To jest agitacja wyborcza, która jest zakazana prawem - podkreślił Tomczyk.

Tomczyk: PiS wykorzystywał całe państwo

Jak mówił gość TVN24, PiS "wykorzystywał całe państwo". - Oni uznali, że państwo jest ich własnością, taką skarbonką, do której można sięgnąć. Tylko skarbonkę mamy w domu i tam możemy mieć pieniądze swoje, a to na pewno nie były pieniądze PiS-u - podkreślił.

- Tutaj nagle zdecydowano o tym, żeby w czasie de facto kampanii wyborczej wykorzystać wojsko, zapraszać polityków PiS-u - wskazywał.

Tomczyk o Cenckiewiczu: nie warto kłamać, kiedy się pod czymś podpisuje

Tomczyk mówił też o sprawie historyka Sławomira Cenckiewicza, byłego szefa komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, tak zwanej komisji lex Tusk i byłego dyrektora Wojskowego Biura Historycznego. W środę poinformował, że cofnięto mu poświadczenia bezpieczeństwa.

- Nie mogę potwierdzić albo zaprzeczyć, bo sprawy są prowadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, nie chciałbym wykroczyć poza moje kompetencje, ale mogę powiedzieć tyle: Jeżeli chodzi o pana Cenckiewicza, naprawdę nie warto kłamać wtedy, kiedy ktoś się pod czymś podpisuje, bo to jest kodeksowa historia i wiąże się z poświadczeniem nieprawdy. To jest przestępstwo - mówił.

Dodał, że "w Wojskowym Biurze Historycznym, którym kierował pan Cenckiewicz, dochodziło do ogromnych nieprawidłowości, które wiążą się z bezpieczeństwem państwa".

- Będzie komunikat Służby Kontrwywiadu Wojskowego - zapowiedział Tomczyk.

Autorka/Autor:ads/kab

Źródło: TVN24