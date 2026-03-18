Polska

"Proces jest już poza kontrolą". Były minister w rządzie PiS o "drodze do polexitu"

Sikorski: żeby być za polexitem, nie trzeba mówić, że jest się za polexitem
Źródło: TVN24
Minister do spraw Unii Europejskiej w rządzie PiS Konrad Szymański ocenia w artykule dla "Rzeczpospolitej", że "Polska weszła na drogę do polexitu". Podkreśla, że "liczy się trend i całkowita bezbronność prawicy wobec antyeuropejskiego resentymentu".

Konrad Szymański w tekście opublikowanym w "Rzeczpospolitej" w zeszłym tygodniu przekonuje, że "Polska weszła na drogę do polexitu".

Przywołuje przy tym przykład Wielkiej Brytanii i ocenia, że "wiele elementów brytyjskiej drogi do Unii Europejskiej i poza nią ma swoje bliskie analogie w dzisiejszej Polsce". Jak pisze Szymański, prawica początkowo opowiadała się za członkostwem w Unii, lecz później "przez długie lata członkostwa, wraz z resztą klasy politycznej, kultywowała jednak płytki obraz korzyści z unijnej integracji zredukowany do bezpośrednich transferów z budżetu UE".

Były minister pisze, że kiedy przyszło do integracji w obszarach takich jak zarządzanie gospodarcze, polityka handlowa czy klimat, "wielu liderów opinii robiło wrażenie szczerze zaskoczonych, że UE to nie tylko, i nawet nie przede wszystkim, dopłaty do rolnictwa i dróg".

Zdaniem Szymańskiego "jest arcyparadoksem, że odrzucenie Europy następuje w Polsce w momencie, gdy Bruksela zaczyna rewidować te polityki (klimatyczną, migracji - red.) w duchu polskich postulatów".

Szymański: radykalizacja nastąpiła na własne życzenie

Były minister ocenia też, że "katalizatorem antyeuropejskich nastrojów w Polsce jest sprawa praworządności, która z czasem obniżała wiarygodność naszego kraju w całej polityce unijnej".

"Dezinformacja dotycząca sporu o praworządność to założycielski mit antyeuropejskiego resentymentu w Polsce, który dziś rozlał się na praktycznie całą prawicę" - pisze Szymański.

Jego zdaniem stworzona "z półprawd i kłamstw zasadnicza nieufność do Europy wymusza dryf całego PiS w ślepą uliczkę eurofobii".

Były minister ocenia, że "litania prawdziwych i nieprawdziwych wad i win Brukseli jest co prawda wciąż poprzedzana zapewnieniami o poparciu dla członkostwa Polski w UE, ale zdanie to brzmi coraz bardziej pusto i nielogicznie".

"Nie mam wątpliwości, że deklaracje te są szczere przynajmniej w przypadku Jarosława Kaczyńskiego czy Mateusza Morawieckiego, ale u wyborców prawicy powstaje w pełni uzasadnione pytanie o powody poparcia dla integracji, skoro jednocześnie słyszą, że Bruksela nas okrada, oszukuje, chce odebrać państwowość, anihilować naród, a Polski zasadniczo nie szanuje" - ocenia były minister.

Wskazuje, że radykalizacja nastąpiła "na własne życzenie i za przyczyną własnej propagandy, przykrywającej własne błędy". Dodaje, że prawica "dziś nie jest w stanie wyjaśnić jednym zdaniem, dlaczego członkostwo Polski w UE leży w naszym narodowym interesie" i ocenia, że PiS "powinien przestać się dziwić, że kolejne grupy elektoratu odchodzą do obu Konfederacji, które opisując sytuację podobnie, wyciągają jedyny logiczny wniosek - polexit".

Szymański o "całkowitej bezbronności prawicy"

Szymański podkreśla w swoim artykule, że nie przekonują go "zapewnienia, że do antyeuropejskiego przesilenia w Polsce droga jest wciąż daleka". "Liczy się trend i całkowita bezbronność prawicy wobec antyeuropejskiego resentymentu. W tej pułapce prawica zmuszona jest grzecznie milczeć nawet wobec eurofobicznego i wprost prorosyjskiego amoku Grzegorza Brauna. Jeżeli coś go jeszcze dyskwalifikuje, to antysemityzm, a i o nim jasno i dobitnie mówi głównie Jarosław Kaczyński" - pisze.

"W tych wzburzonych emocjach każdy proces polityczny związany z Europą, także sprawa samego członkostwa w UE, jest już dawno poza kontrolą. Nawet najsilniejszy człowiek prawicy, Jarosław Kaczyński, posiadający zapewne wciąż realistyczne spojrzenie na Polskę w Europie, musi dziś odżywiać ten antyeuropejski resentyment" - ocenia Szymański.

Senator PiS: nie do takiej partii wstępowałem

We wtorek w "Tak jest" w TVN24 senator klubu PiS Jacek Włosowicz skrytykował kierunek partii. Zgodził się, że "nie do takiej partii" wstępował on i inni centrowi członkowie PiS. - Ta partia robi się partią nacjonalistyczną, nie mamy z tym nic wspólnego - zaznaczył.

Senator skrytykował również swoich partyjnych kolegów za sprzeciw wobec programu SAFE. Powiedział, że czuje się "zawiedziony własną formacją".

Jacek Włosowicz był jedynym senatorem PiS, który w głosowaniu z 19 lutego był przeciw odrzuceniu ustawy SAFE. Za odrzuceniem ustawy w całości było 26 jego partyjnych kolegów.

Opracowali Kuba Koprzywa, Justyna Sochacka/ads

Źródło: "Rzeczpospolita", TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Unia EuropejskaKonrad Szymański
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica