Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Kłamstwo w żywe oczy", "prezydencki rzecznik łże". Burza wokół Cenckiewicza

Nawrocki i Cenckiewicz
Siwiec: RBN okazała się pustym balonem
Źródło: TVN24
Trwa spór o dostęp szefa BBN Sławomira Cenckiewicza do informacji niejawnych. Tomasz Siemoniak zarzuca rzecznikowi prezydenta "kłamstwo w żywe oczy". Rzecznik koordynatora służb specjalnych wypowiedział się jeszcze dosadniej. Obaj zapowiedzieli działania ABW.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz został w środę dopuszczony do niejawnych obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mimo że według rządzących nie ma on poświadczeń bezpieczeństwa, które umożliwiałyby mu dostęp do informacji niejawnych. Miał uczestniczyć w niejawnych obradach "jednorazową decyzją" szefa kancelarii prezydenta.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział w czwartek rano, że "minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak" uczestniczył w obradach Rady i "nie zgłosił zastrzeżeń ws. dostępu do informacji szefa BBN".

"To nieprawda" - odpowiedział natychmiast na X sam Siemoniak. "Wyraźnie się wypowiedziałem w tej sprawie, gdy zabierałem głos w punkcie 3 posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Kłamstwo w żywe oczy".

"Uparcie próbuje się zmieniać rzeczywistość"

O obecność Cenckiewicza na RBN Siemoniak został również zapytany w czwartek w Sejmie. - Wszyscy ze strony rządowej mieli świadomość, że na sali jest pan Ceckiewicz, który nie ma dostępu. Natomiast nie było tam moją rolą sprawdzanie wszystkim poświadczeń - powiedział. Zaznaczył, że "w odpowiednim momencie, gdy zabierałem głos, przekazałem stanowisko rządu". 

- Mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie uparcie próbuje się zmieniać rzeczywistość, a sytuacja formalna jest absolutnie jasna - mówił Siemoniak, podkreślając, że "to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego daje poświadczenia".

Siemoniak zapowiedział również działanie ABW w tej sprawie.- Będzie kontrola ABW w kancelarii [prezydenta - red.], która będzie się tymi sprawami się dokładnie zajmowała - powiedział. - Ktoś za to odpowiada. To nie może być tak, że ktoś sam ogłosi, że ma poświadczenie i będzie uczestniczył w spotkaniach, które mają mieć charakter niejawny - podkreślil.

"ABW podejmie w tej sprawie stosowne czynności"

Z kolei rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński nie gryzł się w język. "Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz łże. Minister Tomasz Siemoniak demaskuje jego kłamstwa" - napisał na X.

Dobrzyński powtórzył argument, że "Sławomir Cenckiewicz szef BBN nie ma dostępu do informacji niejawnych ze względu na trwające postępowanie sądowo-administracyjne".

"W związku z tym nie może być dopuszczony w jakimkolwiek trybie (nawet jednorazowej zgody) na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności" - podkreślił, dodając, że "lekceważenie prawa oraz próby manipulacji absolutnie nie zmienią stanu faktycznego, czyli braku ważnego poświadczenia".

Jak zaznaczył, "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejmie w tej sprawie stosowne czynności".

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W środę odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Omówiono na nim kwestie związane z pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację programu SAFE oraz zaproszenie Polski do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzecim tematem było "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Obrady trwały ponad sześć godzin i skończyły się po godz. 20. Po czterech godzinach Pałac Prezydencki opuścili natomiast premier Donald Tusk oraz rzecznik rządu Adam Szłapka, którzy nie rozmawiali z dziennikarzami.

"Wybrzmiało bardzo wiele pytań". Komentarz Pałacu Prezydenckiego po posiedzeniu RBN
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wybrzmiało bardzo wiele pytań". Komentarz Pałacu Prezydenckiego po posiedzeniu RBN

Jak powiedział szef rządu w czwartek rano, temat programu SAFE był "punktem ważnym i poważnym". - Nie do końca zrozumiałem, na czym polegają wątpliwości czy niepewność pana prezydenta czy jego współpracowników dotyczących wartości dodanej, jaką daje SAFE - powiedział Tusk. Podkreślił, że liczy na to, że "wątpliwości, czy takie grymasy niechęci, jakie się pojawiły w czasie tej dyskusji, nie są wstępem do weta" prezydenta.

Szef rządu poinformował również, że jego wcześniejsze opuszczenie obrad związane było z punktem trzecim posiedzenia. - Poinformowałem pana prezydenta, że ja nie będę uczestniczył w dyskusji na temat kontaktów towarzyskich pana marszałka Włodzimierza Czarzastego - powiedział Tusk.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
Tagi:
Tomasz SiemoniakJacek DobrzyńskiRafał LeśkiewiczSławomir CenckiewiczBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoKancelaria Prezydenta RPKarol Nawrocki
Czytaj także:
Zaginiony Aleksander Łajkowski
Policja szuka zaginionego Aleksandra. Nastolatek przed tygodniem wyszedł z domu
WARSZAWA
Samochody import
Sankcje omijane tylnymi drzwiami. Auta wysyłane do Rosji wbrew stanowisku marek
BIZNES
Ciało (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny znalezione w mieszkaniu. Dwie osoby zatrzymane
Wrocław
News Michalskiego
Kidawa-Błońska o kulisach RBN. "Najdziwniejsza"
Polska
imageTitle
Polska maskotka hitem igrzysk. Miał pytać o nią sam Snoop Dogg
EUROSPORT
Janina Rożecka
Zmarła Janina Różecka "Dora", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
WARSZAWA
Mikroplastik zalewa świat
W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono
METEO
"Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski
"Dom dobry" z 13 nominacjami do Orłów
Kultura i styl
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Zatrzymany w głośnej sprawie porwania. "Pomyślałem: co ja k*** tu robię"
Justyna Zuber
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
"Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg". Nowe dane o PKB
BIZNES
Maryna
Kciuki za Marynę Gąsienicę-Daniel. Czekamy na supergigant
RELACJA
Kobieta wpadła do przerębla w stawie (zdj. ilustracyjne)
Kobieta wpadła do przerębla. W ostatniej chwili uratowali ją policjanci
WARSZAWA
Konstantynówka w obwodzie donieckim (28.11.2025)
"Strefa śmierci" to jego miejsce pracy. "Mamy moralny obowiązek"
"Fakty" TVN
shutterstock_2345459261
Rząd "pożyczył" jej twarz. Sprawa trafiła do sądu
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
"Wolę swoje towarzystwo niż pana". Czarzasty do prezydenta: pamięta pan?
Polska
Bud Cort
Bud Cort nie żyje
Kultura i styl
41 min
Michał Kamiński
"Dla mnie jako polityk jest skończony". Ostre słowa o Kamińskim
Patryk Michalski
imageTitle
Ukrainiec wyrzucony z igrzysk za kask
EUROSPORT
Zniszczone domy w okolicach miasta Vila Real w Portugalii
Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju
METEO
Amerykański lotniskowiec USS George H.W. Bush
Drugi lotniskowiec na Bliski Wschód? Media: Pentagon rozkazał przygotowania
Świat
Dominika Żukowska (2011)
Zmarła Dominika Żukowska
Kultura i styl
pap_20251114_0PS
Spór o reklamy na dworcach. "Działanie na szkodę"
BIZNES
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
TSUE zadecydował w sprawie wskaźnika WIBOR
BIZNES
Pełczyńska-Nałęcz
Nocna wiadomość od Pełczyńskiej-Nałęcz. "Nieplanowane" i "tajemnicze"
Polska
imageTitle
"Przestańcie!". Gest, o którym mówi się najwięcej
EUROSPORT
Mark Rutte
Szef NATO o przesmyku suwalskim: w razie blokady nasza reakcja będzie zabójcza
Świat
imageTitle
Wytańczyli złoto. W tle kontrowersje i oskarżenia
EUROSPORT
Oblodzenia
"Czarny lód" na drogach. Tu jest wyjątkowo ślisko
METEO
Nawrocki i Czarzasty
"Miało być wielkie halo", a RBN "okazała się pustym balonem"
Polska
Krajowa Rada Sądownictwa
Kolejny krok Czarzastego w sprawie KRS
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica