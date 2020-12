Ziobro: decyzja o przyjęciu rozporządzenia bez prawnie wiążących zabezpieczeń błędem

"Wszystkie zagrożenia, o których ostatnio mówili liderzy Zjednoczonej Prawicy, stały się realne" - napisał w pierwszym komentarzu po unijnym szczycie lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Wyraził się tym samym krytycznie o porozumieniu, które w Brukseli w imieniu Polski poparł premier Mateusz Morawiecki. W czwartek doszło do porozumienia w sprawie budżetu Wspólnoty na lata 2021-27 i funduszu odbudowy, z którego skorzysta 27 państw kontynentu.

Podczas odbywającego się w Brukseli szczytu Unii Europejskiej doszło w czwartek do porozumienia przywódców unijnych w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy, o czym poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Szefowa Komisji Europejskiej napisała, że dzięki porozumieniu 1,8 biliona euro trafi na wsparcie ożywienia gospodarczego i zbudowanie bardziej odpornej, zielonej i cyfrowej Unii Europejskiej.

Do tematu porozumienia odniósł się lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. "Rozporządzenie warunkujące korzystanie z należnego Polsce budżetu Unii Europejskiej od arbitralnej, politycznej i ideologicznej oceny Komisji Europejskiej niestety wejdzie w życie. Wynegocjowane Konkluzje Rady Europejskiej nie są obowiązującym prawem i mają wyłącznie charakter politycznego stanowiska. Stwierdzał to wielokrotnie w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - napisał na Facebooku.

"Decyzja o przyjęciu rozporządzenia bez prawnie wiążących zabezpieczeń jest błędem"

"Wszystkie zagrożenia, o których ostatnio mówili liderzy Zjednoczonej Prawicy, stały się realne, ponieważ rozporządzenie wchodzi w życie bez jakichkolwiek zmian w stosunku do kwestionowanego tekstu" - napisał Zbigniew Ziobro. "Decyzja o przyjęciu rozporządzenia w pakiecie budżetowym bez prawnie wiążących zabezpieczeń jest błędem" - dodał.

"Konkluzje nie stanowią źródła prawa"

W projekcie konkluzji, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa znalazł się zapis mówiący, że stosowanie mechanizmu warunkowości na podstawie rozporządzenia dotyczącego warunkowości będzie obiektywne, uczciwe, bezstronne i oparte na dowodach, zgodne z odpowiednimi procedurami, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania państw członkowskich – a także, że samo ustalenie, że doszło do naruszenia praworządności, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu warunkowości wypłat z budżetu.