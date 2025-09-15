Brytyjskie myśliwce pojawią się nad Polską. W ramach nowej inicjatywy NATO

Kosiniak-Kamysz o operacji Wschodnia Straż Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W ubiegłym tygodniu doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wojsko zestrzeliło bezzałogowce.

Po tych zdarzeniach NATO ogłosiło operację Wschodnia Straż.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał , że "jesteśmy gotowi do przyjęcia wszystkich środków i sił, które NATO zadysponuje".

W wydanym w poniedziałek komunikacie rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że brytyjskie myśliwce będą wykonywać misję obrony powietrznej nad Polską. Celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom powietrznym ze strony Rosji w ramach misji NATO Wschodnia Straż po tym, jak "rosyjskie drony w sposób nieodpowiedzialny i niebezpieczny wtargnęły na terytorium Polski w ubiegłym tygodniu".

Jak podano, myśliwce Typhoon Królewskich Sił Powietrznych (RAF) dołączą do sił sojuszniczych, w tym z Danii, Francji i Niemiec, aby wzmocnić obronę i odstraszanie NATO na wschodniej flance. Maszyny mają rozpocząć operację w najbliższych dniach.

"Zaangażowanie Wielkiej Brytanii w obronę każdego centymetra terytorium sojuszników NATO jest niezachwiane" - zapewniono w komunikacie.

Operacja Wschodnia Straż

Operację Wschodnia Straż (Eastern Sentry) ogłosili w piątek sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich. Jej podstawowym zadaniem będzie znaczące wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim Polski.

Chodzi między innymi o rozmieszczenie w regionie dodatkowego sprzętu i żołnierzy z państw sojuszniczych, w tym Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych. Decyzja nastąpiła po spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej z 10 września, podczas którego sojusznicy omówili sytuację w świetle wniosku Polski o konsultacje na mocy artykułu 4. Traktatu Waszyngtońskiego.

Czytaj więcej o inicjatywie Wschodnia Straż.

W niedzielę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało, że prezydent Karol Nawrocki "podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, jako wzmocnienie RP w ramach operacji 'Eastern Sentry'".

OGLĄDAJ: TVN24 HD