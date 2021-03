Sznur ambulansów przed SOR-em. "Właściwie nie ma już miejsc dla pacjentów covidowych"

Przed Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej w kolejce do przekazania pacjenta w sobotę wieczorem czekała kolejka karetek z chorymi. Rzeczniczka szpitala Anna Szafrańska podkreśliła w rozmowie z TVN24, że "właściwie nie ma już miejsc dla pacjentów covidowych". To, że pod szpitalem "rzeczywiście tworzą się chwilowe zatory", potwierdziła rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Rzeczniczka szpitala: właściwie nie mamy już miejsc dla pacjentów covidowych

Rzeczniczka wojewody śląskiego: rzeczywiście tworzą się tam chwilowe zatory

Podkreśliła, że "proces przyjmowania pacjentów do szpitala jest w tej chwili bardzo wydłużony". - To wynika przede wszystkim z reżimów sanitarnych, z tego, że karetkę trzeba zdekontaminować (usunąć niebezpieczne czynniki biologiczne - red.), że cała opieka medyczna musi przestrzegać określonych rygorów sanitarnych (...), więc sam proces przyjmowania pacjenta do szpitala to ponad godzina - tłumaczyła.