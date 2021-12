Pies tonął w rzece, uratowali go policjanci i strażacy ochotnicy

Strażacy wsparli policjanta i wspólnymi siłami uratowali czworonoga

Sierż. sztab. Sebastian Michalski wszedł do wody wyposażony przez druhów w kamizelkę ratunkową, linkę do holowania i deskę ortopedyczną. Przy wykorzystaniu deski, która rozkładała jego ciężar na lodzie, udało mu się dotrzeć do psa, wyciągnąć go z wody i bezpiecznie przetransportować na brzeg. Policjant cały czas był ubezpieczany przez swojego kolegę z patrolu oraz druhów z OSP. Uratowany pies, bardzo wyziębiony, został przekazany od opiekę weterynarza.