Ministra zdrowia zapowiada nowe świadczenie dla kobiet

Aż 93 procent Polek nie jest w stanie wskazać poprawnej definicji menopauzy, a 71 procent przed menopauzą ma trudność z określeniem swojego stanu wiedzy na jej temat lub określa go jako zły. Reporterka "Faktów" TVN Adrianna Otręba w najnowszym reportażu "MenoPower" rozmawiała z kobietami o ich doświadczeniach z perimenopauzą i samą menopauzą.

O zmiany systemowe dotyczące opieki nad kobietami w okresie okołomenopauzalnym autorka reportażu zapytała ministrę zdrowia.

- Menopauza jest pewnym tematem tabu. My same niechętnie o tym mówimy - powiedziała Izabela Leszczyna.

Leszczyna mówiła o zwiększeniu roli pielęgniarki i położnej w sprawowaniu opieki nad kobietą na każdym etapie jej życia. Wskazała, że jednym z przykładów takich działań mogłaby być dedykowana porada edukacyjna. - Za taką poradę indywidualną czy to spotkanie edukacyjne moglibyśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia płacić dodatkowo położonej - zaproponowała Leszczyna, wskazując, że byłaby to "dodatkowa motywacja" dla położnych do udzielania takich porad.

Ministra dopytywana, kiedy kobiety mogłyby skorzystać z tej formy opieki wskazała, że "nie chce rzucać słów na wiatr", ale ma nadzieję, że od 2026 roku ten rodzaj usługi znajdzie się w koszyku świadczeń gwarantowanych, czyli finansowanych ze środków publicznych.

Zwróciliśmy się do ministerstwa z pytaniem, czy trwają już prace nad nowym świadczeniem oraz co dokładnie miałoby obejmować. Czekamy na odpowiedź.