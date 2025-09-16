Bartoszewski nieobecny na rozmowach w Berlinie? Jest odpowiedź

Karol Nawrocki powitany w Berlinie Źródło: TVN24

We wtorek prezydent Karol Nawrocki przebywa w Berlinie, gdzie rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. W wizycie prezydenta towarzyszy mu wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski.

W trakcie toczących się spotkań w Berlinie pojawiło się zdjęcie z rozmów polskiej delegacji ze stroną niemiecką. Widać na nim puste krzesło przy nazwisku wiceszefa MSZ, co wzbudziło wątpliwości, czy przedstawiciel resortu dyplomacji brał udział w dyskusji.

Rozmowy delegacji prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie Źródło: Mikołaj Bujak/KPRP

Bartoszewski tłumaczy: nature call

Na wyjaśnienie nie trzeba było długo czekać. "'Nature call' Panie Ambasadorze. Minutę po zrobieniu tego zdjęcia już byłem i aktywnie uczestniczyłem w rozmowach. Cała delegacja może to potwierdzić. Proszę nie szerzyć teorii spiskowych" - napisał Bartoszewski na platformie X, odpowiadając na pytanie byłego ambasadora w USA Marka Magierowskiego.

"Nature call" Panie Ambasadorze. Minutę po zrobieniu tego zdjęcia już byłem i aktywnie uczestniczyłem w rozmowach. Cała delegacja może to potwierdzić. Proszę nie szerzyć teorii spiskowych https://t.co/mHj9kxLYOl — Władysław T. Bartoszewski (@WTBartoszewski) September 16, 2025 Rozwiń Bartoszewski o udziale w rozmowach w Berlinie Źródło: X

Doniesienia skomentował też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. "Myślę, że to wyjaśnienie zamyka tę sprawę. Pan Minister był obecny i brał udział w spotkaniach. Za chwilę start do Paryża i kolejne ważne rozmowy" - napisał pod postem Bartoszewskiego.

Myślę, że to wyjaśnienie zamyka tę sprawę. Pan Minister był obecny i brał udział w spotkaniach. Za chwilę start do Paryża i kolejne ważne rozmowy. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) September 16, 2025 Rozwiń

