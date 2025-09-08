Logo strona główna
Polska

Kazik śpiewa o Biedroniu i Migalskim. "Przestało być śmiesznie"

Kazik Staszewski
"Żenujący" wpis Roberta Biedronia
Źródło: TVN24
"Będziesz wisiał Biedroń" - tak zaintonował na nagraniu wrzuconym do sieci Kazik Staszewski. W innym stwierdził, że "Migalski też". Według samego zainteresowanego, czyli profesora Marka Migalskiego, muzyk "jednoczy społeczeństwo w groźbie zabicia ludzi". Filip Pazderski z Fundacji Batorego zwrócił uwagę na "zatrważający wydźwięk komentarzy" chwalących artystę.
Kluczowe fakty:
  • W niedzielę Kazik Staszewski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych sparafrazował swój stary utwór i w wulgarnych słowach śpiewał o Robercie Biedroniu. Wspomniał też o profesorze Marku Migalskim.
  • Staszewski powiedział, że przypomina w ten sposób starą piosenkę "wobec ogromu ohydy". W dalszej kolejności zaśpiewał, że polityk "będzie wisiał za to, że naszych pilotów obrażasz".
  • W rozmowie z tvn24.pl profesor Migalski skomentował sprawę.
  • Filip Pazderski zaznaczył, że słowa muzyka "idą po linii szorującej po dnie debaty publicznej" w Polsce.

W ubiegłym tygodniu europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń opublikował w serwisie X zdjęcie ze spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa oglądających lotniczy pokaz w Waszyngtonie wykonany ku pamięci tragicznie zmarłego (pośmiertnie awansowanego) pułkownika Macieja "Slaba" Krakowiana.

Biedroń opatrzył go opisem "Szon patrol na posterunku". "Szon patrol" to nowy, niebezpieczny trend wśród nastolatków, wywodzący się z TikToka. Polega on na zaczepianiu przez grupy chłopaków młodych dziewcząt w miejscach publicznych, które - w ich ocenie - ubierają się w sposób nieprzyzwoity czy nieobyczajny.

Następnego dnia od wpisu europoseł usunął wcześniejszy wpis i napisał: "Przepraszam. Wczorajszy wpis był nieudanym żartem jednego z moich asystentów, który usunąłem natychmiast po dowiedzeniu się o jego publikacji. Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca".

Biedroń usunął wpis o Trumpie i Nawrockim. "Przepraszam"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Biedroń usunął wpis o Trumpie i Nawrockim. "Przepraszam"

Piosenka Kazika Staszewskiego o Robercie Biedroniu i Marku Migalskim

Kazik Staszewski w niedzielę 7 września opublikował w internecie nagranie, na którym mówi: - Wobec ogromu ohydy i wprost niepojętego szamba, jestem zmuszony przypomnieć piosenkę pewnego, ongiś popularnego wykonawcy estradowego.

"Będziesz wisiał Biedroń, ty ku*** je****, za to, że naszych pilotów obrażasz, będziesz wisiał Biedroń, za to, co zrobiłeś, że majora naszego obraziłeś" - śpiewa następnie. Wideo wciąż jest dostępne na tiktokowym koncie Staszewskiego i do poniedziałku zebrało ponad 16 tysięcy polubień. Został odtworzony niemal 240 tysięcy razy. Staszewski sparafrazował w ten sposób piosenkę własnego autorstwa sprzed kilkunastu lat wydanej pod tytułem "DD".

Jeszcze tego samego dnia muzyk opublikował inne nagranie, na którym mówi, że do poprzedniego filmu należy dodać: "i Migalski".

Politolog, profesor Marek Migalski z Uniwersytetu Śląskiego wypowiadał się w ostatnim czasie w serwisie X o katastrofie F-16 w Radomiu. W jednym z wpisów nazwał tragicznie zmarłego podpułkownika Krakowiana "przestępcą, który naraził ludzi i rozbił mega drogi samolot". W kolejnych wpisach Migalski wycofał się z tego określenia.

"Zatrważający jest wydźwięk komentarzy"

Filip Pazderski z Fundacji Batorego w rozmowie z tvn24.pl ocenił, że słowa Staszewskiego "idą po linii szorującej po dnie debaty publicznej". Stwierdził też, że "zatrważający jest wydźwięk komentarzy" pod nagraniami artysty. Zauważył, iż niemal wszystkie "pochwalają język", którym posłużył się Kazik.

Badacz dodał, że "im mocniejszy" i sięgający po sformułowania "zza marginesu" staje się język, tym wypowiedź "ma szansę nieść się szerzej". Pazderski zwrócił przy tym uwagę na rolę algorytmów w funkcjonowaniu platform społecznościowych. - One podbijają te wypowiedzi i o tym też należy pamiętać - podkreślił.

- Nie nauczyliśmy się jeszcze tego. O tym się mówi, ale cały czas nie mamy świadomości tego, że jesteśmy nakręcani informacjami, które są nam specjalnie podstawiane. To, jak widać, wpływa też na życie społeczne - zwrócił uwagę Pazderski i uzupełnił, że "jest to niebezpieczne".

Zdaniem rozmówcy tvn24.pl w tym zakresie "potrzeba działania państwa i szerzej instytucji, jak Unia Europejska, która próbuje z tym coś zrobić, ale mierzy się z oporem big techów".

Profesor Migalski: przestało być śmiesznie

Migalski w rozmowie z portalem tvn24.pl nie przesądził, czy "to, co mówi" Kazik Staszewski jest efektem polaryzacji społeczeństwa, ale "na pewno tę polaryzację wzmacnia". - On nie tyle dzieli społeczeństwo, ile jednoczy je w groźbie zabicia ludzi - dodał politolog.

Zaznaczył przy tym, że to, co napisał o zmarłym pilocie było "niestosowne" i przeprosił za to.

Profesor zaznaczył, że nazywanie drugiego człowieka tak wulgarnymi określeniami i "groźba powieszenia go" to "coś szerszego niż polaryzacja". - To są groźby karalne, coś poniżej krytyki, a już na pewno socjologicznych czy politologicznych rozważań - stwierdził.

Politolog powiedział też, że do tej pory traktował kierowane w jego stronę groźby w mediach społecznościowych "z przymrużeniem oka" i podzielił się informacją, że w ciągu ostatniego tygodnia przeczytał około 500 życzeń śmierci, ale też około 20 gróźb śmierci.

- Do tej pory nie zawiadamiałem policji i prokuratury, nie czułem się zagrożony. Natomiast dzisiaj trochę to się zmienia - wyznał Migalski. Zaznaczył, że kiedy takimi słowami posługuje się osoba "o takich zasięgach" w mediach, "takim autorytecie i wpływie społecznym na różnych ludzi, również na osoby zaburzone", to "przestało być śmiesznie".

- Nie wiadomo, co się stanie, bo ktoś może potraktować jego "performance" poważnie - dodał.

W tej sprawie próbujemy skontaktować się też z Kazikiem Staszewskim i Robertem Biedroniem.

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

