"Będziemy to czyścili do blachy". Wiceminister o dotacjach z KPO

Będzie śledztwo prokuratury w sprawie zagospodarowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, a konkretniej pomocy dla branży hotelarskiej i gastronomicznej. Ministerstwo funduszy zapowiada kontrole, a w razie wykrycia nieprawidłowości - konieczność zwrócenia środków przez firmy. Do afery wokół dotacji z KPO odniósł się w sobotę w "Faktach po faktach" Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

"Tam, gdzie stwierdzimy jakąkolwiek nieprawidłowość, będziemy to czyścili do blachy"

- Całe KPO to jest 820 tysięcy umów na 140 miliardów złotych, w tej chwili już zakontraktowanych. (...) Wszędzie, gdzie są takie duże pieniądze, to może się znaleźć także część ludzi, którzy starają się to wykorzystać. I my jesteśmy za to między innymi odpowiedzialni, żeby to skontrolować - powiedział polityk.

Karnowski zaznaczył, że w resorcie zajmuje się funduszami regionalnymi. - Zawsze jest kontrola tego, jak pieniądze są wykorzystywane. Czy te, które szły dla przedsiębiorcy, nie są wykorzystywane dla celów prywatnych, czy rzeczywiście wzrosła liczba miejsc pracy, tak jak przewidywano, czy wzrósł dochód firmy, co przewidywano - tłumaczył wiceminister.

Przyznał, że "bardzo dziwi się wszystkim politykom PiS-u i Konfederacji, którzy mają polskość na ustach, że krytykują tak bardzo pieniądze, które są dla polskich firm, dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy w czasie COVID-u zostali pokrzywdzeni".

- Tam, gdzie stwierdzimy jakąkolwiek nieprawidłowość, będziemy to czyścili do blachy - zapewnił.

Karnowski nie chciał używać w kontekście KPO słowa "afera". - Jeżeli będzie stracona jakakolwiek złotówka z KPO, to jest to afera. Ale musimy to wszystko dokładnie sprawdzić i wtedy ostatecznie ocenić, czy jest to afera, czy jest to skandal - stwierdził.

Jego zdaniem "trudno mówić dzisiaj o odpowiedzialności" po stronie resortu.

"Ja się dziwię stanowisku pana Brzoski"

"Żal, że tak ważny dla Polski i polskiej gospodarki i inwestycji program kończy w taki sposób - bo chyba nikt nie ma już wątpliwości, że to koniec" - napisał szef InPostu Rafał Brzoska, komentując doniesienia o nieprawidłowościach przy wydawaniu środków z KPO.

- Ja się dziwię stanowisku pana Brzoski, że na podstawie nieraz fake newsów, mówi, że to jest koniec tego projektu i pieniędzy dla przedsiębiorców - stwiedził Karnowski.

Jak dodał, "najważniejsze jest, żebyśmy po tej kontroli mieli pewność, że żadna złotówka nie została zmarnowana i że resort działa dobrze i że KPO działa dobrze". - Ono zbyt dużą ofiarą zostało okupione i zbyt dużo znaczy dla Polski - ocenił.

Kontrowersje wokół dotacji z KPO

Użytkownicy platformy X w czwartek wieczorem zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), które otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę w piątek zaczęły opisywać również media.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko zapowiedział wszczęcie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która sprawuje nadzór nad wydatkowaniem tych pieniędzy, dodatkowych kontroli, które sprawdzą "każdą złotówkę" wydaną w ramach inwestycji dla branży HoReCa.

Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk, który podkreślił, że nie zaakceptuje "żadnego marnowania środków z KPO" i będzie oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków tam, gdzie ewidentnie doszło do nadużyć. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dodała, że działania naprawcze podjęto już dwa tygodnie temu.