Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Będzie nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Znamy szczegóły

|
krs pap_20230828_036
Fragment rozmowy Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej z Krystianem Markiewiczem
Źródło: TVN24+
Będzie nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt opuścił już Ministerstwo Sprawiedliwości, które pracowało nad propozycją, teraz opiniuje go Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratur. Udało nam się poznać wstępne założenia szykowanej ustawy.

Projekt ma być odpowiedzią na obecną sytuację w Krajowej Radzie Sądownictwa. Funkcjonowanie organu w obecnym, upolitycznionym kształcie było wielokrotnie kwestionowane przez europejskie trybunały. O wadliwości powołań przy udziale neo-KRS mówi też historyczna uchwała trzech izb Sądu Najwyższego.

Już raz obecny parlament próbował znowelizować ustawę o KRS. Było to w lipcu 2024 roku, ale zaproponowane wówczas przepisy zostały odesłane przez Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego, który do tej pory nie zajął się sprawą.

Nowy projekt, którego główne założenia udało nam się poznać, został pozbawiony tych zapisów, które wcześniej kwestionował prezydent. Jak przyznaje sędzia Krystian Markiewicz, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej, która obecnie opiniuje projekt, jest to rozwiązanie kompromisowe, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom drugiej strony.

Sędzia Markiewicz o słowach szefowej KRS: na takie refleksje jest ciut późno
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sędzia Markiewicz o słowach szefowej KRS: na takie refleksje jest ciut późno

Jakie zastrzeżenia miał Andrzej Duda

Zdaniem byłego już prezydenta parlament, przyjmując poprzednią ustawę, był źle obsadzony. Chodziło wówczas o brak dopuszczenia do głosowania pozbawionych mandatów posłów PiS Michała Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ta przesłanka w obecnej sytuacji rozwiązała się niejako sama. Obaj są teraz europosłami.

Kolejną kwestią, którą Andrzej Duda kwestionował, był brak biernego prawa wyborczego dla neosędziów, czyli osób powołanych po 2018 roku.

Dodatkowo prezydent zarzucił noweli przyznanie dodatkowych kompetencji Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, który miał pełnić rolę organu odwoławczego dla startujących do KRS.

Zdaniem byłego prezydenta niedopuszczalne było też proponowane wówczas skrócenie kadencji neo-KRS.

OGLĄDAJ: W ruinie
pc

W ruinie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Co zakłada nowa ustawa

Po pierwsze obecna neo-KRS będzie mogła dokończyć swoją kadencję. Ta trwa do maja 2026 roku i nie zostanie przerwana proponowaną ustawą. Nowy skład KRS, na nowych zasadach zostanie wybrany dopiero po upływie obecnej kadencji.

Projekt nie zablokuje możliwości ubiegania się o stanowisko w KRS neosędziom. Zostanie za to wprowadzone kryterium, którym będzie określony staż pracy sędziego. Obecnie trwają dyskusje nad tym, ile ma on ostatecznie wynosić, ale dzięki temu neosędziowie nie będą mieli zamkniętej drogi do kandydowania.

Zmieni się też sposób wyboru sędziów do KRS. Obecnie, po uzyskaniu list poparcia, kandydatów wybiera Sejm. W nowym rozwiązaniu wybory do KRS miałyby być powszechne, prowadzone wśród samych sędziów. Dzięki temu mogliby oni wybrać swoich reprezentantów, bez wpływu czynnika politycznego.

Kiedy projekt ustawy o KRS ujrzy światło dzienne

Sędzia Krystian Markiewicz, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej zapewnia, że w ciągu najbliższych kilku dni zaopiniowany projekt wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości. Według jego wiedzy minister Waldemar Żurek ma być zdeterminowany, żeby ustawa szybko trafiła na biurko premiera. Być może stanie się to nawet w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Projekt może jeszcze ulec zmianom. Na biurko premiera trafi finalna wersja.

OGLĄDAJ: "Jeżeli bym miała tę wiedzę, którą mam dzisiaj, to uważam, że należało z tego zrezygnować"
pc

"Jeżeli bym miała tę wiedzę, którą mam dzisiaj, to uważam, że należało z tego zrezygnować"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Katarzyna Gozdawa-Litwińska

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Krajowa Rada SądownictwaSpór o zmiany w sądownictwieWaldemar Żurek
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Dziennikarka TVN24
Czytaj także:
imageTitle
To nie plama, to blamaż. Populacja Gibraltaru zmieściłaby się na stadionie Lecha
Najnowsze
Donald Trump
Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
BIZNES
Szymon Hołownia
"Wielu ludzi ma pretensje do Hołowni"
Polska
2410N064X KOSCIUSZKO 01
"Bezcenny manuskrypt Władysława Reymonta wraca do ojczyzny"
Polska
Tomasz Zimoch
Mikrofon był włączony, padły obraźliwe słowa. Zimoch: rękę mogę podać
Polska
Podjechał własnym autem na podjazd dla karetek. Był pijany
Mają po 16 lat, zniknęli na dwa tygodnie. Koniec poszukiwań
Łódź
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji
BIZNES
29 min
pc
Markiewicz: zrobimy wszystko, żeby prezydent powiedział "dobra, to nie jest złe rozwiązanie"
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Auto dachowało na Okopowej
Kierowca i pasażerowie uciekli po dachowaniu. Tramwaj uderzył bariery
WARSZAWA
imageTitle
Lech przeprasza za wstyd na Gibraltarze. "Czujemy się okropnie"
EUROSPORT
Krwawa Niedziela, Irlandia Północna, 30.01.1972
"Żołnierz F" usłyszał wyrok w sprawie Krwawej Niedzieli
lotto S shutterstock_275295956
Wysoka kumulacja w Lotto
BIZNES
Zaczęło się od przekroczenia prędkości, skończyło w więzieniu
Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
METEO
Spór o fragment terenu Skry
Spór o działkę na Skrze blokuje budowę boisk
Piotr Bakalarski
imageTitle
Wszystkie rywali Świątek już znane
EUROSPORT
imageTitle
"Myślę, że Iga wygra w tym roku ze wszystkimi"
EUROSPORT
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
METEO
Władimir Putin
"Sześć miesięcy". Trump reaguje na słowa Putina
Kościelne spółki mogą korzystać z przywilejów podatkowych
"Biskup" miał brać tysiące złotych za założenie spółki, potem dziesięć procent od zysków
Sebastian Klauziński
Donald Trump zapowiedział operacje lądowe przeciwko zagranicznym kartelom narkotykowym
Trump chce atakować na lądzie. "Powiedziałem im, że to będzie następne"
Wołodymyr Zełenski
Wygrały belgijskie obawy. Co dalej z zamrożonymi aktywami Rosji?
pap_20250815_2XC
Spotkanie Trumpa z Putinem. Biały Dom zabrał głos
Premier Donald Tusk
Premier o "kluczowym słowie", odpowiedź Sikorskiego, ujawniona rozmowa
Polska
Pojawi się deszcz
Kto powinien przygotować się na obfite opady
METEO
imageTitle
Kompromitacja Lecha na Gibraltarze
EUROSPORT
imageTitle
Raków uratował remis w końcówce
EUROSPORT
Aleksandar Vucić
Prezydent wywiera naciski na niezależne media. Ujawniono nagranie
Najnowsze
imageTitle
Mistrz Polski bez odpowiedzi na jakość Barcelony
EUROSPORT
Inwrocław
W Inowrocławiu spadł dron szkoleniowy
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica