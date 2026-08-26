Polska Beata Mazurek o doniesieniach w sprawie Michała Moskala: Polacy mają prawo pytać Mikołaj Stępień |

Borys Budka i Jacek Karnowski: dziś złożymy zawiadomienie do prokuratury na Michała Moskala Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP

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Jak ustalili reporter "Superwizjera" Michał Fuja i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, poseł PiS Michał Moskal oraz były funkcjonariusz Artur Chodziński, spotkali się 7 sierpnia 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Półtora miesiąca po spotkaniu PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach. Przeczytaj kalendarium tej sprawy.

Beata Mazurek o sprawie Zondacrypto: takich "przypadków" jest za dużo

W środę doniesienia te komentowała była parlamentarzystka i rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek.

"Ibiza, spotkanie z szefem Zondacrypto, opłacona rezerwacja i późniejsze poprawki korzystne dla branży. Można mówić o przypadku, ale takich 'przypadków' jest już za dużo - napisała w serwisie X.

Była rzeczniczka PiS dodała, że Polacy "mają prawo pytać" o te kwestie. "W polityce przejrzystość nie jest łaską - jest obowiązkiem" - zaznaczyła.

Ibiza, spotkanie z szefem Zondacrypto, opłacona rezerwacja i późniejsze poprawki korzystne dla branży. Można mówić o przypadku, ale takich „przypadków” jest już za dużo. Polacy mają prawo pytać. W polityce przejrzystość nie jest łaską – jest obowiązkiem. — Beata Mazurek (@beatamk) August 26, 2026 Rozwiń