Beata Mazurek o doniesieniach w sprawie Michała Moskala: Polacy mają prawo pytać
Jak ustalili reporter "Superwizjera" Michał Fuja i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, poseł PiS Michał Moskal oraz były funkcjonariusz Artur Chodziński, spotkali się 7 sierpnia 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Półtora miesiąca po spotkaniu PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach. Przeczytaj kalendarium tej sprawy.
Beata Mazurek o sprawie Zondacrypto: takich "przypadków" jest za dużo
W środę doniesienia te komentowała była parlamentarzystka i rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek.
"Ibiza, spotkanie z szefem Zondacrypto, opłacona rezerwacja i późniejsze poprawki korzystne dla branży. Można mówić o przypadku, ale takich 'przypadków' jest już za dużo - napisała w serwisie X.
Była rzeczniczka PiS dodała, że Polacy "mają prawo pytać" o te kwestie. "W polityce przejrzystość nie jest łaską - jest obowiązkiem" - zaznaczyła.