Bartosz Lewandowski: Zbigniew Ziobro dostał azyl polityczny na Węgrzech

Sąd zdecyduje w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Relacja Bartłomieja Ślaka Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek z rana na platformie X mecenas Bartosz Lewandowski poinformował, że poseł PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro "uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym".

Jak przekazał, azyl polityczny został przyznany Ziobrze decyzją węgierskiego rządu w związku z działaniami prokuratury i służb "w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych".

❗️ Poseł @ZiobroPL uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym.



Azyl polityczny został mu przyznany przez rząd węgierski na mocy ustawy o prawie do azylu z 2007… pic.twitter.com/NKzPD9cFds — Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) January 12, 2026 Rozwiń

Oświadczenie Zbigniewa Ziobry

Sam Ziobro przekazał za pośrednictwem X, że wystąpił o objęcie międzynarodową ochroną swojej żony. "Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona - w zastępstwie za mnie - stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska" - napisał polityk.

W drugą rocznicę kryminalnego przejęcia Prokuratury Krajowej przez grupę przestępczą Tuska oświadczam:



Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) January 12, 2026 Rozwiń

Były szef MS jest jednym z podejrzanych w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. W wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

OGLĄDAJ: Azyl dla Ziobry. Informacje i opinie w TVN24