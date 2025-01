Sankcje nigdy nie rozwiązują sprawy, ale sankcje są tym, co może być początkiem, katalizatorem zmian w gospodarce agresora - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. Odniósł się do działań Donalda Trumpa oraz Rosji, która "zaczyna ledwo dyszeć wobec rozmiaru pieniędzy, jakie musi płacić swoim obywatelom za udział w wojnie".

Prowadzący program Piotr Marciniak spytał, czy w związku z takimi wypowiedziami Trumpa, "Moskwa i Pekin mogą się uznać za uprawnione do Ukrainy i Tajwanu". - Niestety trochę tak. Ta niepewność i zburzenie dotychczasowego porządku stało się faktem. To był proces pełzający, powiedzmy sobie otwarcie, Rosja nie ponosi konsekwencji takich, jakie powinna za najbardziej drastyczne złamanie suwerenności innego kraju od czasu drugiej wojny światowej w Europie - powiedział.

Sienkiewicz: Rosja zaczyna ledwo dyszeć

Sienkiewicz odniósł się do tego, że rynek europejski jest większy niż amerykański pod względem ludnościowym i konsumpcyjnym. - Coraz głośniej słychać na różnych spotkaniach brukselskich, że to jest zagrożenie to, co się dzieje, ale to jest równocześnie szansa, żebyśmy zredefiniowali w ogóle pojęcie wspólnej Europy - powiedział.