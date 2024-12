Mam poczucie, że przynajmniej część episkopatu idzie na polityczne zwarcie - mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" ministra edukacji Barbara Nowacka, odnosząc się do ostatnich rozmów o jednej lekcji religii tygodniowo. - W czasie rozmów zgłosili propozycje, które są po prostu nie do przyjęcia dla nikogo, bo są trochę rozpaczliwym krzykiem bezradności - dodała.

- Równo rok temu bez jednego dnia byłam u pana w studiu i mówiłam o tej jednej godzinie religii. To był plan, który jest tak naprawdę najbardziej racjonalny. Dzisiaj badania to pokazują. 30 procent wyborców PiS-u uważa, że jedna lekcja religii jest dokładnie tym modelem, który powinien funkcjonować. Nie mówię o innych wyborcach, bo tam poparcie jest znacznie większe - powiedziała ministra.

Nowacka: wartości młodym ludziom są potrzebne, ale lekcje religii ich nie dostarczają

- Namawiam też episkopat do poczucia odpowiedzialności za katechetów i księży. My jako rząd się poczuwamy do tej odpowiedzialności, będziemy proponować możliwości ewentualnie zdobycia dodatkowych kompetencji, przygotowania się na pewną zmianę na rynku pracy. Przypomnę tylko - katechetów i księży wysyła do szkół Kościół. I to są tak naprawdę pracownicy opłacani przez państwo, przez jednostki samorządu terytorialnego, ale są to pracownicy wydelegowani przez Kościół. Chcemy zapewnić im możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji - mówiła Nowacka.