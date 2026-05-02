Polska

Awaria pod Poznaniem. Paraliż na trasie kolejowej do Berlina

Do zdarzenia doszło w powiecie poznańskim
Na trasie kolejowej Poznań - Berlin doszło do awarii. Ruch pociągów jest wstrzymany. Jak informuje PKP, usuwanie usterki może potrwać do niedzielnego poranka, a jej przyczyny nie są jeszcze znane.

Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK przekazał, że w sobotę, około godz. 17.30, na odcinku pomiędzy Palędziem a Bukiem (pow. poznański) stwierdzono uszkodzenie sieci trakcyjnej. - W związku z tym wstrzymano ruch pociągów. Jest to linia dwutorowa, ale jeden tor jest na stałe wyłączony z ruchu ze względu na prace budowlane - powiedział.

Spółka zaleciła przewoźnikom wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Łotowski powiedział, że na takie rozwiązanie zdecydowało się już PKP Intercity.

Sprawę zbada komisja kolejowa

Według szacunków służb kolejowych usunięcie awarii może nastąpić w niedzielę rano.

Pytany o przyczyny usterki Łotowski powiedział, że nie jest ona jeszcze znana, ale przed stwierdzeniem awarii odcinkiem przejechał pociąg Polregio, który miał mieć uszkodzony pantograf. - Co się dokładnie stało, to będzie wyjaśniać nasza wewnętrzna komisja kolejowa - zaznaczył.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

KolejPoznańBerlinpociągi
Mikołaj Stępień
