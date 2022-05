Kolejny etap remontu autostrady A2 pod Łodzią. Będą utrudnienia

We wtorek w południe na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Zgierz i Stryków rusza kolejny etap remontu nawierzchni. To blisko pięciokilometrowy odcinek jezdni południowej w kierunku Warszawy. Drogowcy pojawią się między innymi na skrzyżowaniu autostrady z drogą krajową nr 14. To oznacza utrudnienia. Jak informuje GDDKiA, na węźle Stryków - na czas prowadzonych robót - wyłączone z użycia zostaną dwa kierunki jazdy.