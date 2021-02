Miliony kierowców w Polsce wolą jeździć na letnich oponach. "I to jest straszna rzecz"

Taki dzień jak w poniedziałek na letnich oponach, to - delikatnie mówiąc - brawura i bezmyślność. Okazuje się, że około 6 milionów kierowców w Polsce nie zmienia opon na zimowe. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Zima zaskoczyła kierowców. Życia uczestnikom ruchu nie ułatwiają ci, którzy w środku zimy jeżdżą na letnich oponach. - Jedna trzecia mimo wszystko nie zmienia opon letnich na zimowe i to jest straszna rzecz - mówi Sławomir Górzyński, redaktor naczelny "Przeglądu Oponiarskiego".

Krzysztof Dzyr, który sprzedaje opony, mówi o kolejnym szczycie. Spadł śnieg, skoczyła sprzedaż. - Ucho mamy czerwone, bo od rana ludzie dzwonią. Ludzie generalnie myślą, że zima to się zaczęła dzisiaj. A w październiku, listopadzie jest sezon zimowy, gdzie już powinniśmy zmienić opony - uważa Dzyr.

"W Polsce nie ma obowiązku zmiany opon letnich na zimowe"

Pytanie: co w razie kolizji? - Policjant podejmuje decyzje indywidualnie, oceniając między innymi, w jakim stopniu to zachowanie kierowcy i stan techniczny pojazdu, stan ogumienia przyczyniły się do zaistnienia zdarzenia - mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji.