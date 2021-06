Atak hakerski na skrzynkę Dworczyka. "Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do ABW"

Służby specjalne w związku oświadczeniem ministra Michała Dworczyka analizują opisane przez niego wydarzenia dotyczące hakerskiego ataku na konta jego i jego żony - powiedział w środę rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w wydanym w nocy z wtorku na środę w oświadczeniu poinformował o hakerskim ataku na skrzynkę mailową i media społecznościowe jego i jego żony.

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we wtorek - powiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. - W związku oświadczeniem pana ministra Michała Dworczyka służby specjalne analizują wydarzenia opisane przez pana ministra - powiedział Żaryn.

Włamanie na pocztę ministra Dworczyka

Dworczyk napisał w oświadczeniu, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę mailową i skrzynkę jego żony oraz na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe. Zapewnił, że w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się informacje o charakterze niejawnym.

Podał też, że oświadczenie umieszczone na koncie jego żony w mediach społecznościowych "jest sfabrykowane i zawiera nieprawdziwe treści". Dworczyk ocenił, że "z całą pewnością można stwierdzić, iż celem tego typu cyberataków jest dezinformacja i w związku z tym właściwe służby specjalne RP prowadzą wszelkie niezbędne działania wyjaśniające".

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojciech Olkuśnik/PAP

"Od pięciu lat polski kontrwywiad nie istnieje"

Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą, żeby sprawą włamania na skrzynkę mailową szefa KPRM zajęły się sejmowe komisje: do spraw służb specjalnych, cyfryzacji oraz administracji i spraw wewnętrznych. - Jest to sytuacja niebywała, iż w Polsce, w kraju Unii Europejskiej praktycznie nie mamy zabezpieczenia kontrwywiadowczego. Służby leżą, państwo jest z dykty - ocenił przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury Paweł Olszewski.

Dodał, że nie wiadomo do końca, jakie dane ze skrzynki szefa KPRM zostały skradzione, ani jakie czynności zostały podjęte, by wyjaśnić tę sytuację. - Wiemy na pewno, co potwierdziła kontrola NIK, że państwo wydaje gigantyczne kwoty na najdroższy system inwigilacyjny na świecie, czyli system Pegasus, a nie jest w stanie ochronić kontrwywiadowczo najważniejszych osób w państwie - ocenił poseł KO.

Zapowiedział złożenie wniosku o zwołanie posiedzenia sejmowej komisji ds. służb specjalnych w tej sprawie. Jak dodał, celem spotkania miałoby być przedstawienie informacji, "w jaki sposób najważniejsze osoby w państwie są chronione kontrwywiadowczo". - Od pięciu lat polski kontrwywiad nie istnieje, a zajmuje się ściganiem dobrych oficerów, którzy służyli w minionych latach i faktycznie zabezpieczali Polskę kontrwywiadowczo i polski interes. Dzisiaj mamy partyjne służby specjalne, które niewiele potrafią poza tym, żeby gonić swoich przeciwników politycznych, nie umiejąc nawet zabezpieczyć podstawowych interesów swoich ministrów - zaznaczył Olszewski.

Grabiec: sprawą powinna zająć się prokuratura

Przewodniczący sejmowej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii Jan Grabiec zwrócił uwagę, że to już kolejny incydent, w którym włamano się na konto osoby pełniącej wysokie funkcje publiczne. - To pokazuje, że państwo jest kompletnie bezbronne, jeśli chodzi o ochronę ważnych danych państwowych. Minister Dworczyk, szef kancelarii premiera używa prywatnego maila do służbowej korespondencji, znajdują się tam ważne dane dotyczące aktywności państwa - zauważył poseł KO.

Jak dodał, w tej sprawie potrzebne jest śledztwo prokuratury. - Wyciek tego rodzaju danych, nie tylko tajemnicy państwowej, ale również innych prawnie chronionych informacji, jak chociażby danych osobowych, powinien zostać zbadany przez prokuraturę - powiedział Grabiec.

Poinformował, że klub KO zwróci się też do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zwołanie posiedzeń komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. - Obywatele mają prawo wiedzieć, co się dzieje z państwowymi danymi, co się dzieje z informacjami o ważnym znaczeniu dla państwa. Nie dalej jak kilka tygodni temu miał miejsce wyciek danych 20 tysięcy (...), funkcjonariuszy między innymi policji, Centralnego Biura Śledczego Policji - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej.

Autor:ft//now

Źródło: PAP