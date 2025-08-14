Logo strona główna
Polska

Atak na infrastrukturę polskiego miasta. Minister: w ostatniej chwili udało się zapobiec

Krzysztof Gawkowski
Gawkowski o rosnącej liczbie cyberataków w Polsce
Źródło: TVN24 BiS
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) mówił w programie "Onet Rano" w czwartek, że doszło do ataku na infrastrukturę wodną i kanalizacyjną "jednego ze sporych miast". Nie sprecyzował o jakie miasto chodzi, ale dodał, że w porę udało się wszystko wyłączyć.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski w rozmowie w programie "Onet Rano" zaznaczył, że nie chce mówić, o jakie miasto chodzi, aby nie wzbudzać w ludziach emocji. Stwierdził, że środowy atak na infrastrukturę mógł doprowadzić do sytuacji, w której "w jednym ze sporych miast nie byłoby wody".

"Udało się zapobiec temu atakowi"

- Udało się w ostatniej chwili doprowadzić do tego, że kiedy rozpoczynał się atak, nasze służby się o tym dowiedziały i wyłączyliśmy to wszystko. Udało się zapobiec temu atakowi - mówił minister.

Gawkowski o cyberatakach: skala jest olbrzymia
Źródło: TVN24

Stwierdził też, że Polska przeznacza duże środki na "nowe programy dla przedsiębiorstw wody i kanalizacji". Pochwalił również działania służb i podkreślił, że 99 procent ataków cyfrowych na kraj udaje się udaremnić.

Polska a cyberbezpieczeństwo

Jak wynika z opublikowanego w lipcu raportu izraelskiej firmy Check Point, do którego dotarła "Rzeczpospolita", Polska plasuje się na 17. pozycji w Europie jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo.

Najbezpieczniejsze online są Malta, Cypr i Litwa, a Szwajcaria i Estonia postawiły na duże inwestycje w edukację cyfrową społeczeństwa.

Gawkowski: cyberatak miał skompromitować Rafała Trzaskowskiego
Źródło: TVN24

- Sektory krytyczne i strategiczne dla funkcjonowania państwa od wielu miesięcy pozostają czołowym obiektem zainteresowania zorganizowanych grup hakerskich działających w naszym kraju w pojedynkę lub wspieranych przez inne państwa - mówił Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software Technologies w Polsce w rozmowie z "Rz".

Autorka/Autor: mart/ads

Źródło: Onet, Rzeczpospolita

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

CyberbezpieczeństwoKrzysztof Gawkowski
