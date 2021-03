"Cóż to jest za kara dla księdza, że nie będzie celebrował mszy?"

Te kary, o których wczoraj usłyszeliśmy, to są kary śmieszne. Bo cóż to jest za kara dla księdza, który musi wyprowadzić się ze swojej diecezji? Cóż to jest za kara, że nie będzie celebrował mszy? - mówiła posłanka klubu Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, komentując decyzję papieża o ukaraniu arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia i biskupa Edwarda Janiaka, którym zakazano między innymi uczestnictwa w publicznych celebracjach na terenie ich diecezji.

Nuncjatura Apostolska podała w poniedziałek, że Stolica Apostolska ukarała dwóch polskich biskupów, którzy za tuszowanie przypadków pedofilii otrzymali nakaz zamieszkania poza swoimi diecezjami oraz zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie ich diecezji. Dodatkowo Watykan nakazał im dokonać wpłat z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom wykorzystywania seksualnego.

"Krok po kroku dowiadujemy się o biskupach, którzy ukrywali przestępców w sutannach"

Konferencję w tej sprawie zorganizowały we wtorek posłanka klubu Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus oraz warszawska radna Agata Diduszko-Zyglewska.

- Dzień po dniu, krok po kroku dowiadujemy się o biskupach, którzy ukrywali przestępców w sutannach - mówiła Scheuring-Wielgus.

- Te kary, o których wczoraj usłyszeliśmy, to są kary śmieszne. Bo cóż to jest za kara dla księdza, który musi wyprowadzić się ze swojej diecezji? Cóż to jest za kara, że nie będzie celebrował mszy? Cóż to jest za śmieszna kara, że ma wpłacić pieniądze i nie wiemy, ile to ma być nawet pieniędzy - kontynuowała.

"Panie Zbigniewie Ziobro, proszę stanąć po stronie ofiar, a nie sprawców"

Jak mówiła dalej posłanka klubu Lewicy, "wszyscy księża, wszyscy biskupi, którzy brali udział w procederze tuszowania przestępstw pedofilskich, powinni stanąć przed sądem powszechnym, powinni zostać ukarani przez organy świeckie, a nie organy kościelne, bo zarówno biskup Janiak, jak i biskup Sławoj Leszek Głódź są takim samym pełnoprawnym obywatelem jak my wszyscy tutaj".

- Dostałyśmy z Agatą Diduszko informacje od Prokuratury Krajowej. Przypomnę, że kilkanaście dni temu złożyliśmy 33 zawiadomienia do komisji do spraw pedofilii na biskupów, którzy tuszowali i przenosili księży z parafii do parafii, jeśli chodzi o pedofilię. Na nasz wniosek prokuratura w Gdańsku zajęła się tymi sprawami, w tym sprawami Sławoja Leszka Głódzia - wyliczała posłanka Lewicy.

- Panie Zbigniewie Ziobro, proszę stanąć po stronie ofiar, a nie sprawców. Proszę chociaż raz w swoim życiu zachować się przyzwoicie - zaapelowała do ministra sprawiedliwości, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym.

Diduszko-Zyglewska o "plamieniu munduru polskiego żołnierza"

Agata Diduszko-Zyglewska przypomniała, że abp Głódź jest generałem dywizji Wojska Polskiego, jako że w latach 1991-2004 był biskupem polowym.

- Mamy nadzieję, że wczoraj w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyła się bardzo poważna narada, co zrobić z generałem, który hańbi, plami mundur polskiego żołnierza - dodała.

