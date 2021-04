"Rozumiem osoby, które dokonują aktu apostazji. Każdy powinien żyć i umierać zgodnie ze swoimi przekonaniami"

Święta zasada wolności sumienia powinna zawsze nas obowiązywać - powiedział w "Tak jest" ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Odniósł się w ten sposób do zjawiska apostazji, czyli formalnego odejścia od wiary. Pisarz Jacek Dehnel, który wystąpił z Kościoła katolickiego, wspominał między innymi swoje doświadczenia z tego procesu.

"Chciałem wykorzystać możliwości symboliczne"

Dehnel, który jest apostatą, wyjaśniał powody swojej decyzji. - W sytuacji, kiedy Kościół razem z partią zrobił tak wielką kampanię nienawiści wobec osób LGBT, czyli społeczności, do której należę (…), to chciałem wykorzystać możliwości symboliczne, żeby powiedzieć: sorry, ale pod każdym względem nie chcę uczestniczyć (w życiu Kościoła - przyp. red.). Dlatego się zdecydowałem - wyznał.