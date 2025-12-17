Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi

Prok. Nowak: prokuratorzy przedstawili Antoniemu Macierewiczowi zarzut ujawnienia informacji niejawnych Źródło: TVN24

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że 14 grudnia prokurator z Zespołu Śledczego numer 4 PK skierował do warszawskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS i byłemu ministrowi obrony narodowej.

Macierewicz "został oskarżony o to, że będąc funkcjonariuszem publicznym - przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego - ujawnił w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 22 maja 2022 r. informacje niejawne o klauzulach 'Ściśle tajne', 'Tajne', 'Poufne' i 'Zastrzeżone' oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych wskazanymi wyżej klauzulami niejawności oraz innych informacji chronionych, dotyczących okoliczności katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 r.".

Jak przekazał Nowak, grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności. "Uzasadnienie aktu oskarżenia jest w całości niejawne" - czytamy.

Macierewicz odmówił składania wyjaśnień

Macierewicz usłyszał zarzuty 3 września. Został wówczas przesłuchany. Jak przekazał rzecznik PK, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

5 sierpnia Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. W komunikacie Prokuratury Krajowej czytamy, że Macierewicz wyraził zgodę na publikację pełnych danych osobowych.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 18 listopada zeszłego roku.

Prokurator z Zespołu Śledczego nr 4 PK skierował w dniu 14 grudnia 2025 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi, podejrzanemu o ujawnienie informacji niejawnych: ⬇️https://t.co/82fpfD5B1r — Prokuratura (@PK_GOV_PL) December 17, 2025 Rozwiń

