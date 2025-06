Bodnar zwrócił się z wnioskami do Sądu Najwyższego. Chce sprawdzenia ponad tysiąca komisji

Bodnar: anomalie dotyczą znacznie większej liczby komisji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar poinformował, że w odpowiedzi na udostępnione mu przez SN protesty wyborcze, przekazał kolejne swoje kolejne stanowiska do Sądu Najwyższego.

Dwa z nich dotyczą protestów złożonych przez Krzysztofa Kontka i Joannę Staniszkis. "Oba protesty zostały formalnie uznane przez Sąd Najwyższy za protesty wyborcze. Autorzy protestów załączyli materiały świadczące o możliwych nieprawidłowościach w procesie liczenia głosów. Ich zarzuty oparto na naukowo weryfikowalnej metodzie" - napisał.

"Z uwagi na treść protestów wystąpiłem do SN z wnioskami o przeprowadzenie oględzin kart do głosowania w 1472 Obwodowych Komisjach Wyborczych" - powiadomił Bodnar.

Przekazał też, że prowadzonych jest już osiem, a nie sześć śledztw prokuratorskich w sprawie nieprawidłowości wyborczych. W czwartek śledztwa rozpoczęto w sprawie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 w Grudziądzu i w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Mińsku Mazowieckim.

W odpowiedzi na przekazane przez Sąd Najwyższy protesty wyborcze przekazałem dziś kolejne stanowiska Prokuratora Generalnego.



Dwa z nich dotyczą protestów złożonych przez Krzysztofa Kontka oraz Joannę Staniszkis. Zostały one przekazane przez Sąd Najwyższy Prokuratorowi… — Adam Bodnar (@Adbodnar) June 25, 2025 Rozwiń

Tego samego dnia rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała, że w ramach procedury rozpoznawania protestów przeciwko ważności wyborów na Prezydenta RP, Sąd Najwyższy przekazał dotychczas prokuraturze 321 protestów wyborczych. "W odpowiedzi Prokurator Generalny przedstawił 268 stanowisk w sprawie tych protestów" - dodała rzeczniczka PG.

Tymczasem - jak wynika z informacji zawartej w bazie SN - protest sformułowany przez Krzysztofa Kontka został w środę pozostawiony przez SN bez dalszego biegu. Z kolei drugi z protestów - Joanny Staniszkis - oczekuje na wyznaczenie terminu.

Nieprawidłowości w komisjach wyborczych

12 czerwca, w związku z wnoszonymi protestami wyborczymi, Sąd Najwyższy poinformował, że karty wyborcze z 13 obwodowych komisji zostaną zweryfikowane. Wynikało to z faktu, że w protestach wyborczych podnoszone były nieprawidłowości w sporządzeniu protokołów głosowania oraz podczas liczenia głosów w niektórych komisjach wyborczych.

W sobotę rzeczniczka PG Anna Adamiak poinformowała, że w 7 z 10 komisji obwodowych doszło do zamiany głosów oddanych na kandydatów. Wyjaśniła, że prokurator zapoznał się w SN z protokołami ponownego przeliczenia kart do głosowania z 10 obwodowych komisji wyborczych w miastach: Kraków, Tarnów, Katowice, Strzelce Opolskie, Mińsk Mazowiecki, Olesno, Grudziądz, Kamienna Góra, Wieniec (gmina Brześć Kujawski), Gdańsk, w 7 z nich doszło do zamiany głosów, co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tych obwodach uzyskał Karol Nawrocki.

Do poniedziałku w Sądzie Najwyższym zarejestrowano ponad 10 tysięcy protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP z ponad 50 tysięcy, jakie wpłynęły do SN z różnych części kraju.