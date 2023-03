Andrzej Przyłębski prezesem Instytutu De Republica. Komentarze polityków

To premier, rozporządzeniem dwa lata temu, powołał do życia Instytut mający promować i popularyzować polską naukę. Sprawił, że jego dyrektorowi - nie wliczając nagród - przysługiwały zarobki, jak informuje sam Instytut, nie przekraczające 21 tysięcy złotych miesięcznie. - Nie ma żadnych przeciwskazań prawnych - ocenia Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Na pytania o etyczne nie odpowiada.

W skrócie to premier wypłaca pensję mężowi prezeski Trybunału Konstytucyjnego, która formalnie od premiera ma być całkowicie niezależna. - To tak, jak z dziećmi polityków, że gdzieś muszą pracować. Tylko dlaczego akurat w spółkach Skarbu Państwa i dlaczego wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości decyduje, kto w tych spółkach pracuje? - pyta Artur Dziambor z Wolnościowców.

"Zaplecze kadrowe środowiska PiS"

Andrzej Przyłębski z końcem roku zakończył misję jako ambasador Polski w Berlinie. Wysłał go tam walczący z postkomunizmem PiS, któremu nie przeszkadzało to, że w czasach PRL Przyłębski znany był jako TW Wolfgang i przyznał się do podpisu zobowiązania do współpracy, choć zaprzeczał, by do jakiejkolwiek realnej współpracy z SB doszło.