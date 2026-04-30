Polska Poczobut na nagraniu ze szpitala: są rzeczy trwałe i są ludzie trwali Oprac. Adam Styczek |

Wieliński o spotkaniu z Poczobutem: zapytałem Andrzeja, czy mnie poznajesz? Źródło: TVN24

Andrzej Poczobut latami był więźniem reżimu Alaksandra Łukaszenki. Uwolniony we wtorek z niewoli dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut przebywa w szpitalu MSWiA. Na Instagramie "Gazety Wyborczej" pojawiło się krótkie nagranie, na którym Poczobut rozmawia ze swoim przyjacielem, wicenaczelnym gazety, Bartoszem Wielińskim.

Poczobut wspomina, że w "Wyborczej" latami opisywał "wydarzenia na Białorusi, a także i w innych państwach sowieckich". - Przyzwyczaili mnie do szanowania i uważnego podejścia do słowa - stwierdził Poczobut. - Słowo naprawdę jest ważne - podkreślił.

Bartosz Wieliński i Andrzej Poczobut Źródło: Bartosz Wieliński/X

- Żyjemy w czasach, kiedy i słowa, i przekonania polityczne można bardzo łatwo zmieniać, ale są rzeczy trwałe i są ludzie trwali - mówił. - Życzę wszystkim, żebyście byli trwali w tym, co robicie i w tym, co wierzycie - przekazał.

Zapytany przez Wielińskiego o stan zdrowia po tym, co przeszedł, Poczobut odpowiedział: "lekarze mówią, że jakoś się trzymam". - Jest lepiej niż sądziłem - dodał z uśmiechem.

Uwolnienie Andrzeja Poczobuta

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii.

Jednym z uwolnionych był Andrzej Poczobut, który przebywał w białoruskim więzieniu od 2021 roku. Wymiana więźniów odbyła się na przejściu granicznym Białowieża-Piererow.

Poczobut - skazany w sfałszowanym procesie politycznym - spędził w więzieniu o zaostrzonym rygorze 1860 dni, z czego wiele w karcerze - w całkowitym odosobnieniu i skrajnych warunkach. Więcej o tym, przez co przeszedł, w reportażu "Czarno na białym":

Redagowała Milena Zawiślińska