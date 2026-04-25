Polska

Politycy wspominają Andrzeja Olechowskiego

Andrzej Olechowski
Nie żyje Andrzej Olechowski
Politycy wspominają zmarłego w sobotę Andrzeja Olechowskiego. Premier Donald Tusk przypomniał, że był on jednym z "trzech tenorów" - założycieli Platformy Obywatelskiej. "Współtworzył fundamenty polskiej transformacji, zawsze stawiając na odpowiedzialność, dialog i zdrowy rozsądek" - napisał szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z 'trzech tenorów' Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Kosiniak-Kamysz: zawsze stawiał na odpowiedzialność, dialog i zdrowy rozsądek

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X: "Odszedł Andrzej Olechowski. Były minister finansów i minister spraw zagranicznych. Ekonomista i dyplomata, człowiek głęboko zaangażowany w sprawy państwa. Współtworzył fundamenty polskiej transformacji, zawsze stawiając na odpowiedzialność, dialog i zdrowy rozsądek". Dodał, że Olechowski pozostanie w pamięci jako ktoś, kto myślał o Polsce w kategoriach dobra wspólnego. "Rodzinie i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia. Niech spoczywa w pokoju" - napisał.

Schetyna: jego zaangażowanie było ogromne

Olechowskiego wspominał też senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Stwierdził, że był on "ponad podziały partyjne". - Jego zaangażowanie było ogromne. To nie tylko sam pomysł polityczny na początku Platformy, ale potem wielkie zaangażowanie, budowanie obywatelskiej świadomości - powiedział Schetyna.

Dodał, że Olechowski miał "bardzo dużo kontaktów bezpośrednich z młodymi ludźmi, bardzo dużo zaangażowania w debaty i w poszukiwania najlepszego pomysłu na Polskę".

- Jako był kolega: miły, sympatyczny, bardzo wymagający intelektualnie, taki bardzo twardy w sensie pilnowania zasad i swoich przekonań, ale świetny dyskutant, interlokutor, poszukujący, zawsze otwarty, szukający porozumienia, ale jednocześnie pilnujący, zasadniczy w kwestii programowej - stwierdził Schetyna.

