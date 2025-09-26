Tak Polacy widzą przyszłość Andrzeja Dudy w polityce

Andrzej Duda: nie żegnam się, pozostaję w służbie, choć w innej roli Źródło: KPRP

Pytanie "Czy uważasz, że Andrzej Duda ma jeszcze szansę na odegranie ważnej roli w polskiej polityce?" zadano w sondażu agencji SW Research dla onet.pl. Tylko 16,8 procent respondentów odpowiedziało "tak". Aż 59,9 proc. pytanych uważa, że były prezydent nie zagra już pierwszych skrzypiec w polskiej polityce. Brak zdania w tej kwestii zadeklarowało natomiast 23,3 proc. badanych.

Duda: nie żegnam się

Andrzej Duda był prezydentem RP w latach 2015-2025. Podczas swojego ostatniego orędzia, które wygłosił 5 sierpnia, zadeklarował dalszą aktywność po wyprowadzce z Pałacu Prezydenckiego. - Szanowni Państwo, drodzy Rodacy, nie żegnam się. Pozostaję w służbie, choć w innej roli. Będę nadal aktywny, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, zawsze zabiegając o sprawy Rzeczypospolitej - mówił.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-24 września 2025 r. metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 846 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.