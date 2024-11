"Duża rola do odegrania przez prezydenta Dudę"

To jest duża rola do odegrania przez prezydenta Andrzeja Dudę i liczę na niego - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej o zapowiadanym przez Dudę spotkaniu z prezydentem elektem Donaldem Trumpem. Dorota Olko z klubu Lewicy powiedziała, że "przywódcy partnerskich państw muszą ze sobą rozmawiać", ale ważne jest, żeby spotkania "nie odbywały się z pozycji czołobitności" i były "rzeczywiście partnerskie".

Olko: ważne, żeby rozmowy były partnerskie, a nie czołobitne

- Myślę, że przywódcy partnerskich państw muszą ze sobą rozmawiać. Ważne tylko, żeby te rozmowy nie odbywały się z pozycji czołobitności, tylko żeby były rzeczywiście partnerskie. To, co widzieliśmy w ostatnich dniach w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości, czyli środowiska politycznego prezydenta Dudy, było dosyć żenujące. Te oklaski dla prezydenta Trumpa, to skandowanie, czapeczki na sali sejmowej były dosyć zdumiewające - mówiła Dorota Olko, nawiązując do entuzjastycznego przyjęcia przez posłów PiS wyników pierwszych sondaży z USA, które wskazały na dużą przewagę Trumpa nad Harris.