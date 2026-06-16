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Polska

Amerykańska baza w Polsce. Jest projekt uchwały

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Tusk: szef MON przedstawił projekt uchwały w celu podjęcia działań na rzecz utworzenia stałej bazy USA w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Bielecki/PAP
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt uchwały rządu w celu podjęcia działań na rzecz utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce - przekazał we wtorek premier Donald Tusk.

W Ministerstwie Obrony Narodowej odbyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Zostało zwołane na wniosek wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, by omówić gwarancje finansowe, infrastrukturalne i logistyczne dla zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce.

- Premier Kosiniak-Kamysz zaproponował projekt uchwały rządu w celu podjęcia działań na rzecz utworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce - przekazał premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Jak dodał, projekt ten zostanie przedstawiony w trakcie posiedzenia.

- To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie, organizacyjnie i finansowo - mówił premier. - Jeśli myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę. Bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny - podkreślił Tusk.

Stała baza USA w Polsce

Polska będzie starać się o utworzenie "nowej, stałej bazy USA w Polsce" - ogłosił szef MON na początku czerwca. Propozycja miała zostać już przedstawiona szefowi Pentagonu, Pete'owi Hegsethowi.

Jak podkreślał Kosiniak-Kamysz w TVN24, "jesteśmy w codziennym kontakcie z Pentagonem". - Rozmawiamy na temat przygotowań do utworzenia takiej bazy, więc ten proces podejmowania tej decyzji w Pentagonie i jakie to mają być jednostki, on cały czas trwa - powiedział.

Mówił też, gdzie stała baza USA w Polsce mogłaby powstać. Zdradził, że "jest kilka lokalizacji, które zostały już zrewidowane przez polską stronę w kontakcie ze stroną amerykańską". Jak dodał, "mamy bardzo dobre lokalizacje w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku"”.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAMinisterstwo Obrony NarodowejDonald TuskWładysław Kosiniak-Kamysz
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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