Ambasada Izraela zabrała głos po skandalu na meczu. "Ohydne"

Kibice Maccabi Haifa wywiesili skandaliczny transparent Źródło: Waldemar Deska/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Ohydne zachowanie niektórych kibiców podczas meczu z Rakowem" - poinformowała na platformie X izraelska ambasada w Warszawie. "Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - dodała placówka dyplomatyczna.

Ohydne zachowanie niektórych kibiców @mhfootballclub podczas meczu z @Rakow1921 . Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców. — Ambasada Izraela (@IsraelinPoland) August 14, 2025 Rozwiń

Szokujący transparent na meczu Rakowa z Maccabi

Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi Hajfa grało w nim w roli gospodarza. Kibice izraelskiego klubu w czasie gry wywiesili transparent obrażający Polaków. Napis głosił w języku angielskim "Murderers since 1939" czyli "Mordercy od 1939 roku" i odnosił się do drugiej wojny światowej.

Wcześniej przeciwko treści transparentu kibiców izraelskiego Maccabi Hajfa, na którym znalazł się napis w języku angielskim "Mordercy od 1939 roku", protestowali prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprawa wywołała oburzenie także innych polityków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD