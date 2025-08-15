Ambasada Izraela zabrała głos po skandalu na meczu. "Ohydne"

"Ohydne zachowanie niektórych kibiców podczas meczu z Rakowem" - poinformowała na platformie X izraelska ambasada w Warszawie. "Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - dodała placówka dyplomatyczna.
Szokujący transparent na meczu Rakowa z Maccabi
Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi Hajfa grało w nim w roli gospodarza. Kibice izraelskiego klubu w czasie gry wywiesili transparent obrażający Polaków. Napis głosił w języku angielskim "Murderers since 1939" czyli "Mordercy od 1939 roku" i odnosił się do drugiej wojny światowej.
Wcześniej przeciwko treści transparentu kibiców izraelskiego Maccabi Hajfa, na którym znalazł się napis w języku angielskim "Mordercy od 1939 roku", protestowali prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprawa wywołała oburzenie także innych polityków.
