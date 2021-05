Kwaśniewski o "całkiem realnej możliwości" przeprowadzenia wcześniejszych wyborów

Kwaśniewski: jeżeli sondaże pójdą wyżej, myślę, że Kaczyński zdecyduje się na ten krok

Jak zaznaczył, "to też może być istotny element kalkulacji prezesa [Prawa i Sprawiedliwości – przyp. red.], żeby uciec do przodu".

"Proszę wziąć moją wypowiedź w cudzysłów"

Aleksander Kwaśniewski był też pytany, czy jego zdaniem Donald Tusk wróci do polityki i uratuje Platformę Obywatelską. - Nie sądzę. Czy on ma w sobie aż tyle determinacji, żeby wrócić do tej samej rzeki, skoro znane powiedzenie ostrzega, że dwa razy do tej samej rzeki wejść się nie da? Nie sądzę. Ale daleki jestem od wnętrza Platformy, więc proszę wziąć moją wypowiedź w cudzysłów – odparł były prezydent.