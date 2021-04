Alarm bombowy na lotnisku Chopina. Akcja trwała do późnego wieczora

Służby podjęły akcję na Lotnisku Chopina w Warszawie po otrzymaniu informacji o alarmie bombowym - potwierdził w sobotę rzecznik lotniska Piotr Rudzki. Jak poinformował, ładunek wybuchowy miał znajdować się na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT, który przyleciał do stolicy z Kijowa.

