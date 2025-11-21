Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Cenckiewicz i nieprawdziwe informacje o dywersji. "Mamy jednak dobre i sprawne służby"

Sławomir Cenckiewicz
Siemoniak: szef BBN powiela fejkowe informacje ze złośliwymi komentarzami
Źródło: TVN24
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz udostępnił w mediach społecznościowych wpis zawierający nieprawdziwe informacje na temat jednego z podejrzanych o akty dywersji na polskiej kolei, uderzając przy tym w rząd i służby. Po kilku godzinach zamieścił sprostowanie. To jednak nie zamknęło sprawy.

Premier Donald Tusk udzielając w Sejmie informacji na temat aktów dywersji na polskiej kolei, do których doszło 15-17 listopada na linii kolejowej Warszawa - Dorohusk, mówił, że z ustaleń służb wynika, iż za aktami dywersji stało "dwóch obywateli Ukrainy działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami".

W sprawie wypowiedział się także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. - Nie mamy żadnych wątpliwości, że to rosyjski wywiad wojskowy stał za poprzednimi aktami dywersji i że teraz też jest za tym - mówił w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24. Podobnie brzmią też ustalenia ukraińskich mediów, według których jeden z podejrzanych o akty dywersji na polskiej kolei w przeszłości został zwerbowany przez funkcjonariusza GRU do przeprowadzenia aktu dywersji w Ukrainie. Miał też zostać zaocznie skazany przez tamtejszy sąd.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji

Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji

Siemoniak: to wejście na nowy etap

Siemoniak: to wejście na nowy etap

Siemoniak w piątkowym "Jeden na jeden" poruszył także kwestię szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, który, jak powiedział minister koordynator, "powiela jakieś fejkowe informacje z jakimiś złośliwymi komentarzami". Odniósł się do czwartkowych wpisów Cenckiewicza w serwisie X na temat jednego z podejrzanych o akty dywersji na polskiej kolei.

"Rząd i jego służby to jednak 'profeska'"

Cenckiewicz udostępnił w czwartek wpis, którego autor, Jarosław Jakimczyk, zapytał: "Czy ktoś wprowadził w błąd premiera Donalda Tuska mówiąc mu, że współsprawca ataku dywersyjnego na kolei Jewhenij Iwanow 'został skazany w maju przez sąd we Lwowie za akty dywersji na terenie Ukrainy'?".

Sławomir Cenckiewicz
Sławomir Cenckiewicz
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Jakimczyk stwierdził, że "skazano wówczas tylko jego oficera prowadzącego, Rosjanina z GRU", powołując się przy tym na wyroki ukraińskich sądów. "Z przeanalizowanych przez nas dokumentów i publikacji wynika, że wbrew temu, co przekazano premierowi Donaldowi Tuskowi w związku z odkryciem aktów dywersji na kolei, Jewhenij Iwanow nie został w maju br. skazany na karę pozbawienia wolności przez sąd we Lwowie" - napisał.

Cenckiewicz, udostępniając wpis, opatrzył go podpisem: "Rząd i jego służby to jednak 'profeska'".

"Mamy jednak dobre i sprawne służby"

Jakimczyk już w kolejnym wpisie około półtorej godziny później napisał: "Współsprawca aktów dywersji na kolei Jewhenij Iwanow został jednak skazany na 15 lat więzienia przez Halicki Sąd Rejonowy m. Lwowa". "Zatem z satysfakcją prostuję: nikt nie wprowadził w błąd prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska" - dodał.

Po kilku godzinach wpis ze sprostowaniem udostępnił Cenckiewicz. "Jarosław Jakimczyk sprostował więc wstawiam ciesząc się że mamy jednak dobre i b. sprawne służby :)" (pisownia oryg.) - napisał szef BBN.

"Podłość, głupota" czy "celowe działanie"?

Już po tym sprostowaniu wpis Cenckiewicza, w którym szef BBN udostępniał nieprawdziwe informacje, skomentował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "W dobie wzmożonej rosyjskiej dywersji i dezinformacji Sławomir Cenckiewicz szef BBN uderza i atakuje polskie służby i polskich funkcjonariuszy" - zauważył.

"Podłość, głupota, kompletny brak profesjonalizmu i kompetencji czy celowe działanie? Pytam się" - napisał Dobrzyński. 

"Kompromitacja bez precedensu"

Sprawę skomentował także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. "Kompromitacja bez precedensu: Szef BBN Sławomir Cenckiewicz rozpowszechnia kłamstwo dotyczące ataku terrorystycznego rosyjskich służb pod Życzynem. Zarzuca polskiemu premierowi kłamstwo, a służbom brak profesjonalizmu w sprawie skazania jednego ze sprawców przez ukraiński sąd" - napisał, załączając pierwszy wpis Cenckiewicza z udostępnioną nieprawdziwą informacją.

"Mimo, że od publikacji upłynęło kilkadziesiąt godzin, kłamliwy wpis nadal jest przez niego rozpowszechniany na X. Wstyd" - dodał Grabiec. W istocie Cenckiewicz zamieścił wpis na kilkanaście godzin przed wpisem szefa kancelarii premiera, zamieszczając też w międzyczasie sprostowanie.

"Czas się zdecydować panie Cenckiewicz czy chce być pan polskim urzędnikiem czy trollem rosyjskiej propagandy" - podsumował Grabiec.

OGLĄDAJ: Prokuratura ma gotowe zarzuty po dywersji na torach
pc

Prokuratura ma gotowe zarzuty po dywersji na torach

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/tr

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Sławomir CenckiewiczBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoTomasz SiemoniakDonald TuskGRURosjaKolej
Czytaj także:
Kościół Świętego Odkupiciela w Las Chumberas na Teneryfie
Oto "najlepszy budynek świata"
Kultura i styl
Karol Polejowski
Sejm miał powołać prezesa IPN. Jest decyzja
Polska
imageTitle
Kolejne kontrowersje wokół finansów PKOl. "O umowie dowiadujemy się po jej podpisaniu"
EUROSPORT
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin nurkuje. Kryptowaluty pod silną presją
BIZNES
Wiesław Kukuła | WARSZAWA KONFERENCJA MON MSWIA I SGWP
"Noc będzie bardzo długa". Dziś ruszyła operacja "Horyzont"
Polska
Katastrofa lotnicza w Dubaju
Katastrofa podczas pokazu lotniczego w Dubaju
Świat
imageTitle
Szwedzi pewni meczu o wszystko. Będą sprzedawać bilety przed półfinałem baraży
EUROSPORT
Śnieg, zima
"Coś ciekawego ma zadziać się w nocy z soboty na niedzielę"
METEO
Marek-Migalski
"Operacja się udała i prawie nic mnie nie boli"
Polska
Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Podejrzany o kradzież pieniędzy i biżuterii.
WARSZAWA
wycieczkowiec statek wycieczkowy rejs
Zwłoki 18-latki na statku pod łóżkiem. Media: podejrzany brat
Świat
Niewybuch w szkole na Białołęce
Znaleźli pocisk przeciwlotniczy, odwołali lekcje, wezwali saperów
WARSZAWA
shutterstock_521792092
Zmiana w podatku od spadków. Sejm przyjął projekt
BIZNES
imageTitle
Poznaliśmy kolejne miasto gospodarza siatkarskiego mundialu w Polsce
EUROSPORT
Grupa przestępcza z lekarzem sprzedawała opoidy
10 osób zatrzymanych, wśród nich lekarz. Cztery młode kobiety nie żyją
Kraków
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Wzrost cen w Unii Europejskiej. Tak wypadła Polska na jej tle
BIZNES
Robert Wieczorek z córką Magdą
24 lata szukali ojca, prawie rok walczyli o jego szczątki
Martyna Sokołowska
Budynek Sejmu
Posłowie tną wydatki "świętych krów"
BIZNES
Trybunał Konstytucyjny
"Nibywyrok nibyTK nie zatrzyma przywracania praworządności"
Polska
imageTitle
Wskazali mistrza, szukają rewelacji. Prognozy ekspertów przed pierwszym skokiem
EUROSPORT
Naboje na torach
Naboje karabinowe na torach. "Próba sprawdzania reakcji służb"
Poznań
Wjazd na teren dworku w Jadwisinie
Ruch prokuratury w sprawie willi plus. Nowe informacje
Polska
Sąd Karny i Administracyjny Hiszpanii (Audiencia Nacional)
Prokurator generalny Hiszpanii skazany, dwa lata zakazu sprawowania urzędu
Świat
Była kierowniczka berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego Hanna Radziejowska
Instytut Pileckiego w Berlinie ma nową kierowniczkę
Świat
imageTitle
Straci igrzyska, zyska coś więcej. Czeska gwiazda z "piękną niespodzianką"
EUROSPORT
Filip S. zdaniem prokuratury dopuścił się 13 oszustw
Proces "fałszywego ambasadora" miał się kończyć, rozprawę odwołano
Poznań
Narada Putina z dowódcami na froncie
Putin czy sobowtór? Kreml pokazał nagrania z "wyjazdu na front"
Świat
shutterstock_2630540557
Cła na kawę i wołowinę. Jest decyzja Trumpa
BIZNES
Ogromne straty operatorów komórkowych. Sześciu podejrzanych
Ogromne straty operatorów komórkowych. Sześciu podejrzanych
Trójmiasto
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
"To nie jest plan pokojowy, lecz plan kolejnej wojny"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica