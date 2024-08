Akcja służb i zatrzymania w sprawie NCBiR. Zarzuty dla trzech osób

Zarzuty dla trzech osób

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk poinformował, że zatrzymano trzy osoby, którym postawiono zarzuty. - Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 640 tysięcy złotych usłyszała Hanna S. - była zastępczyni dyrektora NCBiR w latach 2022-2023 - poinformował Martyniuk. Śledczy ustalili, że przestępcza działalność Hanny S. polegała na przyjmowaniu w tym okresie, kiedy pełniła funkcję publiczną, korzyści majątkowych, jak również korzyści osobistych w postaci przedmiotów luksusowych i pobytów w hotelach. W zamian miała wpływać na osoby podległe jej służbowo oraz członków komitetów inwestycyjnych, decydujących o przyznaniu przez NCBiR grantów pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego na projekty, które były kreowane jedynie w celu uzyskania tego wsparcia przez podmioty, które miały prowadzić pozorowaną działalność gospodarczą. - Prokuratorzy ustalili, że Hanna S. z tej działalności uczyniła sobie stałe źródło dochodu - wyjaśnił prokurator Martyniuk. Podał też, że pozostałe dwie zatrzymane osoby to przedsiębiorcy - Dawid E. i Kamil C. - Te osoby wystawiały fikcyjne faktury. Mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i zarzut dokonania oszustwa na szkodę NCBiR - Dawid E. w kwocie 4 milionów złotych, a Kamil C. w kwocie 3 milionów złotych oraz zarzut tak zwanego prania brudnych pieniędzy - Dawid E. w kwocie 600 tysięcy złotych, a Kamil C. w kwocie 750 tysięcy złotych - poinformował rzecznik.