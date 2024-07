Agresywne zachowanie oficera. Jest reakcja szefa MON

Szef MON odniósł się do nagrania, na którym zarejestrowane miało zostać wulgarne i agresywne zachowanie podpułkownika Wojska Polskiego. - To skandaliczne zachowanie, wobec którego zostaną wyciągnięte zdecydowane konsekwencje - zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

O nagraniu zrobiło się głośno w sobotę, gdy ujrzało światło dzienne w mediach społecznościowych. Na materiale zarejestrowany miał zostać podpułkownik doktor nauk medycznych Piotr Szymański, krajowy konsultant wojskowej służby zdrowia w dziedzinie neurologii. Słychać na nim, jak używa on wulgaryzmów wobec osoby go nagrywającej i jest agresywny.

- Ty, k****, śmieciu! Weź, idź, śmieciu, do domu! - mówi na filmie do nagrywającego. - Powinienem cię p*********, grubasie, ale jesteś za tłusta na to - dodaje po chwili. W pewnym momencie dochodzi także do przepychanek.