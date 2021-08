Afgańska parlamentarzystka Rahima Jami w Sejmie: zabrano nam wszystko

- Chciałam serdecznie podziękować państwu polskiemu za 20 lat pracy, poświęcenia i pomocy, którą państwo polskie niosło Afgańczykom - powiedziała na konferencji prasowej po spotkaniu Rahima Jami. - Dziękuję za pomoc, którą w ostatnich dniach udzieliliście Afgańczykom w tej misji ewakuacyjnej, za to, że ocaliliście wiele istnień ludzkich. Dziękuję przede wszystkim Wojsku Polskiemu i żołnierzom za pomoc i za to, że uratowaliście Afgańczyków. Gdyby nie wasza pomoc, gdyby nie wasza praca, poświęcenie, nie byłoby mnie tutaj żywej razem z państwem - przyznała.

Rahima Jami: błagalnie rozkładam ręce z prośbą o pomoc

- Zastanawiam się, chciałam zapytać NATO, Amerykanów: co się stało? Jak to się stało, że tak szybko Afganistan wpadł w ręce wrogich talibów? Co się stało z tym dwudziestoletnim wysiłkiem? - pytała. - W 15 dni cała władza przeszła w ręce talibów. Za tym wszystkim stoi prezydent i jego otoczenie. W ciągu kilku lat jego prezydentury straciliśmy wiele wojska, tysiące dzieci i kobiet ucierpiało. W tej chwili prezydenta Ghaniego i jego otoczenia nie ma w Afganistanie, schronili się gdzieś za granicą - powiedziała. - Wierzę jednak, że nie da się pokonać kraju i do końca nas zniszczyć i pogrążyć. Życzyłabym sobie bardzo, by środowisko międzynarodowe mogło ukarać prezydenta Ghaniego i jego otoczenie za ich zaniechania - dodała.