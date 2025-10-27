Logo strona główna
Polska

Afera wokół działki CPK. Radosław Sikorski: złodziejstwo tamtej ekipy legendarne

Rafał Romanowski, Robert Telus
Sikorski: złodziejstwo tamtej ekipy jest legendarne
Źródło: TVN24
Radosław Sikorski ocenił, że politycy PiS "im więcej mówią o patriotyzmie, tym więcej kradną". Komentował w ten sposób sprzedaż działki na trasie kolejowej, która ma prowadzić do CPK. Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń zapowiedział zawiadomienie do CBA w tej sprawie.

Wirtualna Polska w poniedziałkowej publikacji napisała, że niedługo przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi Dawtony działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Jak przekazał tego samego dnia wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, sprawa ta została przekazana do prokuratury.

Działka pod CPK sprzedana. Wiceminister: sprawę bada prokuratura

Działka pod CPK sprzedana. Wiceminister: sprawę bada prokuratura

BIZNES
Kluczowa działka dla CPK sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS

Kluczowa działka dla CPK sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS

BIZNES

Decyzją Jarosława Kaczyńskiego w związku ze sprzedażą działki posłowie PiS Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członków tej partii. Jak przypomniała WP, Telus jako minister rolnictwa w 2023 r., ale jeszcze przed sprzedażą działki, odwiedzał siedzibę firmy Dawtona. Zawieszony poseł twierdzi, że "nie miał wiedzy o tej transakcji".

Sikorski: złodziejstwo tamtej ekipy jest legendarne

Zapytany o komentarz wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że "to nie jest coś, czym się zajmuje". - Ale złodziejstwo tamtej ekipy jest legendarne. Im więcej mówią o patriotyzmie, tym więcej kradną - powiedział w Sejmie reporterowi TVN24 Sebastianowi Napierajowi.

Sikorski: złodziejstwo tamtej ekipy jest legendarne
Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk napisał, że "Mateusz Morawiecki zawsze umiał w działki, a pisowski minister od CPK (Marcin) Horała tłumaczył, że jak kraść, to tylko zgodnie z procedurami. "Mam dla nich złą wiadomość: sprawa przekrętu opisanego przez WP od kilku miesięcy jest w prokuraturze. Zgodnie z procedurami oczywiście" - dodał.

Suchoń: ta afera PiS-u burzy wiarygodność

- Funkcjonariusze PiS powiedzą każdą głupotę, żeby próbować się jakkolwiek wybronić z tej sytuacji - powiedział Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050, przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury. W jego ocenie "ta chyba dziś największa afera PiS-u burzy wiarygodność tej formacji w sprawie, którą okrzyknęli sztandarową, czyli projekt budowy CPK".

- Jak można budować wielki port komunikacyjny, kiedy w tym samym czasie sprzedaje się działkę, która jest kluczowa dla tej inwestycji i robi się to jeszcze na pięć minut przed oddaniem władzy? - mówił.

Zawieszony poseł PiS zabrał głos

Zawieszony poseł PiS zabrał głos

PiS zawiesił posłów w związku ze sprzedażą działki pod CPK

PiS zawiesił posłów w związku ze sprzedażą działki pod CPK

Według Suchonia, "to nie jest przypadek", a politycy PiS "od 2023 roku robili z Polaków osoby nieuświadomione, ponieważ kłamali, że tę inwestycję można wykonać". - Bez tej działki trudno ruszyć do przodu - ocenił.

Poseł Polski 2050 zwrócił uwagę, że "cały proceder, który doprowadził do sprzedaży działki, trwał kilka miesięcy". - Normalną działkę, jeżeli ktoś chce kupić, to ta procedura trwa lata - dodał. Zapowiedział też złożenie zawiadomienia w tej sprawie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo "z pewnością nie odbyło się to w transparentnych warunkach".

- Najważniejsze jest to, że oni tym procederem zablokowali możliwość realizacji budowy CPK. To jest niewyobrażalny skandal, buta, arogancja wobec wyborców, którzy wierzyli PiS-owi, że chcą naprawdę zbudować ten port, a oni sprzedawali działki - mówił Mirosław Suchoń.

Suchoń
Suchoń o sprzedaży działki pod CPK: ta afera PiS-u burzy ich wiarygodność
Źródło: TVN24

Gliński: cała praca w piach

"Tysiące polskich patriotów, członków Prawa i Sprawiedliwości, wypruwa sobie żyły dla Polski, broni Ojczyzny przed Tuskiem, a jakiś głupek sprzeda działkę i cała praca w piach! Nie ma na to zgody!" - napisał na X były wicepremier i minister kultury w rządzie PiS Piotr Gliński.

Były pełnomocnik rządu ds. CPK, poseł PiS Marcin Horała na pytanie, czy ma sobie coś do zarzucenia, odpowiedział, że "każdy człowiek, który nie ma cech osobowości psychopatycznej, zawsze się samodoskonali". - Natomiast w sprawie CPK trudno powiedzieć, co jeszcze miałby zrobić. Cały szereg pism wystosowało, jednoznacznie pilnowało tej sprawy, wysyłało powiadomienia - dodał.

Według Horały, sprzedaż gruntów "może nadal nie być tragedią i stratą dla Skarbu Państwa". Zaproponował przymusowe wywłaszczenie pod linię kolejową, a "pozostałe inwestycje należało przenieść w inną działkę".

Horała o sprzedaży działki pod CPK
Źródło: TVN24
pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

CPKPrawo i SprawiedliwośćRobert TelusRadosław SikorskiDonald TuskMinisterstwo Rolnictwa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica