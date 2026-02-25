Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Każdy kryzys służył do tego, aby generować dziwne transakcje"

kierwiński 25 0730 piasecki
Kierwiński: zarzutem nie jest to, że kupowano węgiel, tylko że kupiono chłam, kupiono coś, co się do niczego nie nadaje
Zarzutem moim nie jest to, że kupowano węgiel, tylko że kupiono chłam, kupiono coś, co się do niczego nie nadaje - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa podczas zakupu węgla w 2022 roku złożyła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Kierwiński skomentował także spór o pieniądze z programu SAFE dla Polski oraz konsekwencje rozpadu Polski 2050 dla Koalicji Obywatelskiej.

W poniedziałek RARS poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie tzw. "afery węglowej" z czasów rządu PiS. Chodzi o wydarzenia z 2022 roku, kiedy w związku z potrzebą dostarczenia węgla gospodarstwom indywidualnym rząd premiera Mateusza Morawieckiego zdecydował, aby surowiec ten kupić z krajów takich jak Kazachstan, Kolumbia i Australia.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, jednym z głównych budzących wątpliwości wątków jest fakt, że kupiony węgiel nie spełniał standardów jakości. - Mówię to bardzo jasno, zarzutem moim nie jest to, że kupowano węgiel, tylko że kupiono chłam, że kupiono coś, co się do niczego nie nadaje - mówił.

- Jak dziś słyszę polityków PiS, którzy bronią tej idiotycznej decyzji i mówią: "kupowaliśmy węgiel, żeby pomóc Polakom", to ja zadaję im jedno proste pytanie: ile z tych 750 tysięcy ton tego miału, które kupili, przekazali Polakom? Okrągłe zero, bo wiedzieli, jak przyjmowali ten węgiel, że on się do niczego nie nadaje - podkreślił szef MSWiA.

"To wygląda na wielki szwindel"

Jak dodał, kolejnym aspektem tej sprawy są pośrednicy zaangażowani w zakup węgla. - Dziwna jest praktyka, w której za dostawę węgla odpowiadają spółki, które były powołane dwa, trzy, cztery tygodnie wcześniej i nie mają żadnego doświadczenia - podkreślił.

- Dziwne jest to, że w styczniu 2022 roku RARS podpisuje list intencyjny, że od danej spółki będzie kupował węgiel, a decyzja o utworzeniu tej rezerwy jest podejmowana w maju 2022 roku - kontynuował Kierwiński. - To wygląda na wielki szwindel - podkreślił. 

Niegospodarność czy przekręt?

Zapytany, czy jest to kwestia niegospodarności przez nadzorowany wtedy przez PiS RARS, czy mówimy już o popełnieniu przestępstwa, Kierwiński odparł, że "niegospodarność na pewno, a czy przekręt, nie wiem, na to musi odpowiedzieć prokuratura".

- Wiem, że dziwnym trafem wszystko, co kupowano w trybie takim nadzwyczajnym przez RARS, nadzorowanym przez Morawieckiego, okazywało się jednym wielkim przekrętem - powiedział Kierwiński. Jak ocenił, "każdy kryzys służył do tego, aby generować tak naprawdę dziwne transakcje".

Spór o program SAFE? Tutaj nie ma żadnej rozmowy, jest tylko polityka

Szef MSWiA skomentował także spór o ustawę wprowadzającą program SAFE. Po przyjęciu poprawek do niej w zeszłym tygodniu przez Senat czeka ona jedynie na podpis prezydenta. Dyskusję podgrzał w poniedziałek sam premier Donald Tusk, który w mediach społecznościowych nazwał polityków sprzeciwiających się tej ustawie "zakutymi łbami". Potem tłumaczył się ze swoich słów.

Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos

Łukasz Figielski

Marcin Kierwiński nie dostrzegł w wypowiedzi premiera niczego niewłaściwego. Jak mówił, politycy PiS krytykują SAFE nie zapoznawszy się z listą wydatków, na które unijne pieniądze zostaną przeznaczone. - Proszę popatrzeć, jakie argumenty padają po stronie PiS-u. Nie czytali załącznika, nie wiedzą, co w tej ustawie jest, ale mówią, że "uzależnimy się od Niemiec", "to jest niemiecki dyktat", "to jest sprzedanie polskiej niepodległości" - podkreślił.

- Tutaj nie ma żadnej rozmowy merytorycznej, jest tylko polityka. Jeżeli ktoś wybiera w tak fundamentalnych kwestiach polskie bezpieczeństwo politykierstwo, a nie bezpieczeństwo, to jest zakutym łbem - ocenił Kierwiński.

Będzie weto? "Tu nie ma co słuchać politykierów z PiS"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Będzie weto? "Tu nie ma co słuchać politykierów z PiS"

Zapytany, czy tak ostry język wobec przeciwników programu SAFE nie zamyka jakiejkolwiek dyskusji na ten temat, Kierwiński odparł, że "tych, którzy posługują się tego typu kłamliwą retoryką należy określać bardzo, bardzo twardo i mocno i to robimy".

Dodał on również, że rząd nie prowadził żadnych negocjacji z prezydentem Karolem Nawrockim, by skłonić go do podpisania ustawy wprowadzającej program SAFE. - To są zbyt ważne sprawy, aby podlegały prostym dealom politycznym, "pan prezydent jedno tak, drugie nie". To są zbyt fundamentalne sprawy - powiedział Kierwiński.

"Ten, kto tak myśli, nie zna Donalda Tuska"

W zeszłym tygodniu doszło do rozłamu w Polsce 2050. Grupa 18 parlamentarzystów utworzyła nowy klub o nazwie Centrum. Marcin Kierwiński zaprzeczył stanowczo, aby politycy Koalicji Obywatelskiej brali udział w tym procesie oraz aby rozpad koalicjanta był partii na rękę.

Oni założą nowy klub parlamentarny. Lista
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oni założą nowy klub parlamentarny. Lista

Jak podkreślił, "jesteśmy zainteresowani, żeby w koalicji, w partiach koalicyjnych był jak największy porządek". - Tego typu zmiany, rozpady, podziały, one zawsze generują dodatkową niepewność. Nie byliśmy tym zainteresowani i nic z tym nie robiliśmy - mówił. - Więcej partnerów to zawsze większe potencjalne ryzyko tego, że napięcia pomiędzy nimi (koalicjantami - red.) się narodzą - zaznaczył.

Zapytany, czy rozbicie jednego klubu na dwa mniejsze i mniej wypływowe nie jest w interesie KO, Kierwiński odparł, że "ten, kto tak myśli, nie zna Donalda Tuska". - Donald Tusk tak naprawdę chce rozmawiać z bardzo przewidywalnymi partnerami (...), on nie lubi długich deliberacji z wieloma środowiskami politycznymi - powiedział. 

OGLĄDAJ: KO przyłożyła "rękę" do rozpadu Polski 2050?
pc

KO przyłożyła "rękę" do rozpadu Polski 2050?

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Marcin KierwińskiRządowa Agencja Rezerw StrategicznychMSWiAPrawo i SprawiedliwośćProgram SAFE
Czytaj także:
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
Szef dyplomacji i dyrektor CIA w Kongresie. Tajne spotkanie w sprawie Iranu
Świat
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
17-latek walczy o życie. Prokuratura ustala, kto zawinił
RADOM
Donald Trump
Nie wstali, gdy chciał, potem zaczęli się śmiać
Świat
imageTitle
Sensacja z północy Europy. Jak Bodoe/Glimt ogrywa gigantów?
EUROSPORT
imageTitle
Najwyższy transfer wewnątrz Ekstraklasy stał się faktem
EUROSPORT
Sześć osób zatrzymanych przez KAS i ABW
Próba nielegalnego przerzutu do Rosji specjalnego urządzenia. Sześć osób zatrzymanych
Łódź
Zalana trasa S6
Woda blokuje drogę już od kilkudziesięciu godzin
METEO
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Są warci miliony. Oto najcenniejsi prezesi na polskiej giełdzie
BIZNES
Wóz strażacki został poważnie uszkodzony
Strażacy ochotnicy wracali z interwencji. Nagle poczuli uderzenie
Łódź
Karol Nawrocki
Nawrocki o SAFE: potrzebna jest chłodna ocena
Polska
imageTitle
Jagiellonia potrzebuje cudu, Lech kropki nad i. Kiedy i o której mecze polskich drużyn?
EUROSPORT
Powodzie i osuwiska w Brazylii
Domy przysypane ogromną warstwą błota. Wiele ofiar
METEO
27-latek został zatrzymany
Zaatakował taksówkarza podczas nocnego kursu. Usłyszał wyrok
Trójmiasto
57 min
pc
"Kraków to gigantyczny problem". Stawka jest wysoka. Co dzieje się w KO?
Arleta Zalewska, Konrad Piasecki
Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
Od marca nowe przepisy drogowe. Będzie łatwiej stracić prawo jazdy
BIZNES
Cena miedzi w Londynie odbija się z najniższego poziomu od 4 miesięcy
Ceny miedzi korzystają na chaosie ceł Trumpa
BIZNES
Służby monitorują sytuację na rzekach
Sytuacja po roztopach. "To zawsze musi być monitorowane"
METEO
imageTitle
"Kompromitacja", "krok wstecz". Włosi bezlitośni po klęsce Interu
EUROSPORT
Arkadiusz B. na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Sąd nie miał wątpliwości, że Edyta nie żyje. Ale poprosił, aby zwróciła się po pieniądze
Klaudia Ziółkowska
KRS
Co dalej z KRS? Jest koalicyjny projekt uchwały
Polska
imageTitle
Wymagający bój Fręch na start w Meksyku
EUROSPORT
Pożar na Kłobuckiej
Pożar przy murze aresztu
WARSZAWA
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
"Historyczny wynik". Aż siedem polskich startupów
BIZNES
Wędrówka strefy opadów przez Polskę we środę 25 lutego
Strefa opadów nad Polską. Zobacz mapy
METEO
Donald Trump
"To była lekcja fitnessu" dla republikanów
Świat
imageTitle
Powstrzymać najlepszego gracza świata. Industria w "jaskini lwa"
EUROSPORT
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Rosyjskie domki w pobliżu norweskiej bazy wojskowej w Bardufoss
Sieć "koni trojańskich". Media: Rosja kupuje nieruchomości przy bazach
Świat
Zderzenie na przejeździe
Policjant realizował "algorytm postępowania", w auto uderzyły dwa pociągi
Magdalena Gruszczyńska
Teheran, Iran
"Nie pozwolę sponsorowi terroru na posiadanie broni jądrowej"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica