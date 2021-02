Śledztwo w sprawie afery hejterskiej przeniesione do innej prokuratury

Śledztwo w sprawie tak zwanej afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości zostało przeniesione z Prokuratury Regionalnej w Lublinie do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy - wynika z dokumentów, do jakich dotarł TVN24. Chodzi o sprawę ujawnioną w sierpniu 2019 roku, w wyniku której z resortu odszedł ówczesny wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebak.

Chodzi o czynności wyjaśniające dotyczące doniesień medialnych w sprawie prób dyskredytowania sędziów krytycznych wobec forsowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w wymiarze sprawiedliwości. Mieli być w to zaangażowani urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym ówczesny wiceminister Łukasz Piebiak. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się w sierpniu 2019 roku. Piebiak podał się do dymisji "w poczuciu odpowiedzialności za powodzenie reform, którym poświęcił cztery lata ciężkiej pracy". Zapowiedział, że będzie bronił swojego dobrego imienia.

Śledztwo przeniesione z Lublina do Świdnicy

TVN24 dotarł do trzech pism, z których wynika, że śledztwo w tej sprawie zostało przeniesione do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Zostały one zaadresowane 5 lutego do sędziów Moniki Frąckowiak, Waldemara Żurka oraz Dariusza Mazura. Wszyscy troje są w tej sprawie pokrzywdzonymi, ponieważ ich nazwiska pojawiały się w przestrzeni medialnej jako tych, w których między innymi miała być wymierzona zorganizowana akcja hejtu.