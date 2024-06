Kaczyński "wyssie z Suwerennej Polski to, co uzna za wartościowe"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie bronił polityków Suwerennej Polski jeszcze przez chwilę. Wyssie, co uzna za wartościowe. Na końcu w oślej ławce będzie chciał zostawić Ziobrę, Romanowskiego, Wosia - stwierdził w "Faktach po Faktach" senator KO Krzysztof Kwiatkowski. - Z Suwerennej Polski mało co zostanie, prawdopodobnie nic - ocenił Ryszard Petru z Polski 2050.

Co dalej z Suwerenną Polską?

Krzysztof Kwiatkowski stwierdzi, że politycy PiS będą na razie bronić polityków Suwerennej Polski, takich jak Marcin Romanowski". - Prezes Kaczyński będzie bronił ich jeszcze przez chwilę. Wyssie z Suwerennej Polski to, co uzna za wartościowe, jak poseł Janusz Kowalski, który napisał jeden z rozdziałów książki biograficznej o Lechu Kaczyńskim. Na końcu w oślej ławce będzie chciał zostawić Zbigniewa Ziobrę, Marcina Romanowskiego, Michała Wosia - tych, którzy bezpośrednio odpowiadali za Fundusz Sprawiedliwości. Na końcu powie, że to nie my (PiS - red.), to Suwerenna Polska - mówił Kwiatkowski.