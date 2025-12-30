Rok z Funduszem Sprawiedliwości. Pomoc stoi, śledztwo idzie naprzód

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



2025 rok przyniósł przełom w rozliczeniach nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości z okresu rządów PiS. Prokuratura Krajowa pod koniec października ogłosiła, że chce postawić byłemu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów.

Ziobro - były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny - zdaniem prokuratury kierował zorganizowaną grupą przestępczą.

- Absolutnie nie jest to koniec postępowań prowadzonych przez Zespół Śledczy numer 2 w sprawie Fundusz Sprawiedliwości - informuje tvn24.pl prokurator Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Jak zaznacza, "niektóre wątki są na początkowym etapie analizy", a część dotacji nie została jeszcze "rozliczona procesowo". Prokuratura nie wyklucza, że zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości usłyszą kolejni podejrzani. Jak dotąd śledczy zidentyfikowali 31 osób, które zdaniem prokuratury brały udział w wyprowadzaniu pieniędzy z Funduszu. W tym gronie są zarówno już skazani (pięć osób), postawieni w stan oskarżenia (18 osób), jak i podejrzani z zarzutami (osiem osób).