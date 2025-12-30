Awaria wyciągu narciarskiego, trwa ewakuacja kilkudziesięciu osób

Do awarii doszło we wtorek po godzinie 18 na terenie ośrodka narciarskiego Czarny Groń w miejscowości Rzyki w powiecie wadowickim.
- Wyciąg narciarski zatrzymał się w wyniku awarii. Jest na nim 75 osób. Po około 50 minutach kolejka została uruchomiona w trybie awaryjnym i rozpoczęło się przemieszczanie krzesełek i wysiadanie narciarzy. Akcja wciąż trwa - poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Ewakuację prowadzą miejscowi strażacy wspierani przez grupę wysokościową z JRG 3 Kraków.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
