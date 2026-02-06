Logo strona główna
Polska

Zandberg o starcie z Nową Lewicą: nie ma sensu

Adrian Zandberg
Adrian Zandberg: nie ma sensu tworzyć wspólnej listy z Nową Lewicą
Źródło: #BezKitu TVN24
Adrian Zandberg ocenił, że skoro Nowa Lewica "wybrała rząd Donalda Tuska", a Partia Razem jest w opozycji, to start ze wspólnej listy "nie ma sensu". Wyjaśnił, co jego ugrupowanie wciąż ma za zł Nowej Lewicy.

W programie "#BezKitu" w TVN24 współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg wyjaśniał, jak jego ugrupowanie chce zawalczyć o poparcie wyborców.

- Kluczowa sprawa i kluczowe wyzwanie dla nas, Razem, dzisiaj to jest przygotowanie się do startu we wszystkich okręgach wyborczych i zbudowanie widoczności i rozpoznawalności naszych liderek, liderów we wszystkich okręgach wyborczych - powiedział Adrian Zandberg. Zaznaczył, że jego ugrupowanie ma największe poparcie w "dużych ośrodkach akademickich"

Jak tłumaczył gość programu, działacze Razem objeżdżają 49 miejscowości - dawnych i obecnych miast wojewódzkich. - Organizujemy tam spotkania, interweniujemy w konkretnych sprawach pracowniczych, społecznych, budujemy wiarygodność - wymieniał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Thomas Rose
"Ambasadorowi chyba się pomyliło, gdzie urzęduje"
pc
Senyszyn o Czarzastym: Wszedł w buty PiS-u. Nie powinien być marszałkiem
Adrian Zandberg
Premier i prezydent "przerzucają się filmikami jak nastoletnie influencerki"

Start z Nową Lewicą "nie ma sensu"

Prowadzący Radomir Wit zapytał, czy Partia Razem wystartowałaby z jednej listy z Nową Lewicą. - Nie ma w tym momencie sensu. Przecież Nowa Lewica wybrała tak naprawdę Donalda Tuska - ocenił.

Adrian Zandberg przypomniał, że jego partia obiecywała wyborcom skrócenie kolejek do lekarzy, ale rząd nie przewidział w takich nakładów na zdrowie, jakich oczekiwali. - Razem złożyło w tej sprawie poprawki do budżetu. Nowa Lewica zagłosowała przeciwko tym poprawkom. Za budżetem, który oznacza tak naprawdę, niestety, i to mówię z przykrością, no ale praktyczną prywatyzację ochrony zdrowia - powiedział.

- Z Nową Lewicą będącą w rządzie w chwili, kiedy my jesteśmy opozycji, nie wystartujemy. To byłoby bez sensu - powtórzył gość Radomira Wita.

OGLĄDAJ: "Do rządu warto wchodzić wtedy, gdy twój głos gwarantuje większość"
Adrian Zandberg

"Do rządu warto wchodzić wtedy, gdy twój głos gwarantuje większość"

Adrian Zandberg
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czerwiński /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Adrian ZandbergPartia RazemNowa LewicaLewicaSejmPolitykaZdrowieOchrona zdrowiaBudżet państwa
