Trzeba wyjaśnić sprawę zatrzymania żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową. Żołnierze muszą się czuć bezpiecznie i mieć poczucie, że stoi za nimi całe państwo - podkreślił w TVN24 Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej. - Ja też bym nie wykluczał tutaj prowokacji - dodał.

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierających uchodźców. "Prokuratura oskarżyła dwóch z nich o przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób" - podał Onet. Do zdarzenia miało dojść na przełomie marca i kwietnia.

O tej sprawie mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Adam Szłapka, minister do spraw europejskich. - Ta sprawa oczywiście musi być wyjaśniona. Żołnierze muszą się czuć bezpiecznie, wykonując swoje obowiązki. Wykonanie strzałów ostrzegawczych na pierwszy rzut oka nie jest żadnym przekroczeniem uprawnień, żeby tego typu środki zastosować - ocenił.

- Ja też bym nie wykluczał tutaj prowokacji. Jakiejś wewnętrznej, może ktoś z prokuratury jeszcze powiązany z Zbigniewem Ziobrą przesadza w tej sprawie - mówił minister.

Powtórzył, że sprawę należy wyjaśnić, bo "żołnierze muszą mieć poczucie, że całe państwo za nimi stoi". - Zawsze musi być tak, że jest kontrola wszystkiego, co się dzieje. Natomiast nie wykluczyłbym prowokacji. Wiemy, co się działo przez ostatnie osiem lat z prokuraturą, jak bardzo była przez ministra Ziobrę zniszczona - dodał Szłapka.

Przyznał, że sprawa jest politycznie trudna, bo "to się dzieje przed wyborami".

Szłapka: są dzisiaj dwa podstawowe wyzwania

Szłapka mówił też o nadchodzących wyborach do europarlamentu. - One są o tym, jak będzie wyglądało przywództwo w Unii Europejskiej w dobie wyzwań. Jakie są dzisiaj dwa podstawowe wyzwania? Zagrożenie zewnętrzne ze strony Rosji i zagrożenie wewnętrzne ze strony populizmu. One są ze sobą skorelowane bardzo mocno - powiedział.

- Retorycznie żadna partia nie kwestionuje, że Rosja jest zagrożeniem. Natomiast najważniejsze jest to, jakie są poszczególne działania formacji politycznych. Jeżeli spojrzymy sobie tak geopolitycznie, jaki jest interes Kremla, to po pierwsze to jest zdezintegrowany Zachód, czyli NATO, Stany Zjednoczone, kłótnia z Europą i tak dalej, a na kontynencie europejskim brak Stanów Zjednoczonych i brak jedności - stwierdził Szłapka.

Jego zdaniem "w tym zakresie działanie Prawa i Sprawiedliwości, nawołujące do bardzo dużego sceptycyzmu wobec Europy, brak konstruktywnej propozycji, realizowanie polityki, która jest niezgodna z traktatami, czyli z tym, na co się umówiliśmy, było faktycznie działaniem w interesie Rosji".

Szłapka: pozycja Polski jest bardzo wysoka

Minister wskazywał, że premier Donald Tusk "przez pięć lat był szefem Rady Europejskiej, jeszcze wcześniej siedem lat członkiem Rady Europejskiej" i "osobą, która ma gigantyczny wpływ na zatrzymanie populizmu w Polsce".

Jak mówił, Tusk "ma dzisiaj w Europie wyjątkowo mocną pozycję, a my bardzo silne karty". - Po pierwsze zatrzymanie populizmu, a po drugie racja, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Również to wszystko, co robiliśmy dla Ukrainy - wyliczał.

Podkreślił, że "pozycja Polski jest dzisiaj wyjątkowo dobra i wyjątkowo wysoka i to my mamy szansę dyktować te rzeczy, które będą na agendzie".

Autorka/Autor:ads/kab

Źródło: TVN24