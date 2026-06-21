Polska Adam Borowski kandydatem PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich Oprac. Kamila Grenczyn |

Kaczyński o stowarzyszeniach wewnątrz PiS i współpracy z Konfederacją Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jarosław Kaczyński wskazał w sobotę Adama Borowskiego jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, którego zgłosi PiS. Zapowiedział to w rozmowie z TV Republika w czasie XXI Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej".

- My staniemy na głowie albo nawet, jak to się mówi, na uszach, żeby jednak w tym trochę tak rozsypującym się układzie w Sejmie jednak miał jakąś szansę. Gorzej będzie z Senatem - powiedział prezes PiS. Jego zdaniem Polacy w czasach, gdy Borowski pełniłby funkcję RPO, byliby "dużo bezpieczniejsi niż dzisiaj".

Adam Borowski - kim jest?

Urodzony w 1955 roku Adam Borowski to działacz opozycji demokratycznej, represjonowany przez aparat bezpieczeństwa PRL. Za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczony w 2006 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W III RP związany ze środowiskiem PiS, szef warszawskiego klubu "Gazety Polskiej".

Adam Borowski w towarzystwie m.in. Jarosława Kaczyńskiego Źródło zdjęcia: TVN24

Pięcioletnia kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 roku, kończy się 23 lipca bieżącego roku. Termin zgłaszania kandydatur na jego następcę upływa 23 czerwca.

Zgodnie z ustawą o RPO rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Ta sama osoba nie może być rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje.

Klub Koalicji Obywatelskiej rozpoczął zbieranie podpisów pod listą poparcia dla kandydatury mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

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